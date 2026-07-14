Brian Austin Green rechnet mit Ehe zu Megan Fox ab

Schauspieler Brian Austin Green (52) hat in einem Podcast offen über seine gescheiterte Ehe mit Megan Fox (40) gesprochen – und dabei ehrlich Fehler eingeräumt. In der Sendung "I Do, Part 2" verriet er Mitte Juli, dass er in seiner fast 15 Jahre langen Beziehung mit der Transformers-Darstellerin, aus der die Ehe fast zehn Jahre hielt, vor allem von körperlicher Anziehung geleitet wurde. "Ich war körperlich von jemandem angezogen und baute dann eine Beziehung drumherum auf", räumte der 52-Jährige rückblickend ein. Diesen Ansatz sieht er heute als maßgeblichen Faktor dafür, dass die Partnerschaft letztendlich scheiterte.

Nach der endgültigen Trennung von Megan im Jahr 2020 entschloss sich Brian dazu, sein Verhalten grundlegend zu hinterfragen. Als alleinerziehender Vater von damals vier Kindern suchte er sich therapeutische Hilfe. "Ich wollte die Dinge, die ich getan hatte, nicht wiederholen. Ich machte verschiedene Therapien und vieles mehr, um wirklich herauszufinden, was ich in eine Beziehung eingebracht hatte, das einfach toxisch war und der Beziehung nicht half", erklärte er im Podcast. Mit seiner heutigen Verlobten Sharna Burgess (41), die er ebenfalls 2020 kennenlernte, wählte er einen anderen Weg: Die beiden starteten zunächst als Freunde, legten ihre guten wie schlechten Seiten offen dar und bauten so eine Verbindung auf echter Nähe auf. "Sharna und ich haben über unsere besten und schlechtesten Eigenschaften gesprochen. Wir haben alles auf den Tisch gelegt", beteuerte Brian.

Brian Austin Green wurde durch seine Rolle in der Erfolgsserie Beverly Hills, 90210 bekannt. Er ist Vater von insgesamt fünf Kindern: Kassius, den er mit seiner Ex-Freundin Vanessa Marcil hat, die drei gemeinsamen Söhne Noah, Bodhi und Journey mit Megan Fox sowie den kleinen Zane, den er mit Sharna bekommen hat. Der Hollywood-Hottie und die Standardtänzerin haben die Familienplanung noch nicht abgeschlossen: Sie selbst habe ihre Eizellen checken lassen und spreche mit Brian nun darüber, Embryonen einfrieren zu lassen. Trotz der Trennung pflegen Brian und Megan, die gemeinsam mit dem Rocker Machine Gun Kelly (36) ihre einjährige Tochter großzieht, heute nach eigenen Angaben eine funktionierende Co-Elternschaft.

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Getty Images Brian Austin Green im März 2023

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Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly im Juni 2022

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Getty Images Sharna Burgess und Brian Austin Green bei den iHeartRadio Music Awards 2023