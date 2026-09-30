"Vielleicht": Tammy Hembrow deutet Schwangerschaft an

Tammy Hembrow (32) verbringt derzeit mit ihrem Freund Grayson Te Moana eine Auszeit in Singapur – und liefert dabei reichlich Gesprächsstoff. Auf Instagram veröffentlichte die Social-Media-Bekanntheit jetzt neue Urlaubsfotos, auf denen unter anderem ihr Bauch zu sehen ist. Für einige Follower offenbar Anlass genug, direkt über eine mögliche Schwangerschaft zu spekulieren. Ein Fan wagte schließlich die direkte Frage in den Kommentaren, ob Tammy erneut ein Baby erwarte. Die Antwort der dreifachen Mutter fiel kurz aus, ließ jedoch Raum für Spekulationen: "Vielleicht." Eine Bestätigung ist das keineswegs – vielmehr dürfte diese Reaktion die Gerüchteküche nun noch weiter anheizen. Ob tatsächlich Nachwuchs Nummer vier unterwegs ist, ließ die Unternehmerin damit weiterhin offen.

Unter den Urlaubsbildern wird seitdem fleißig diskutiert. Einige Nutzer wollen auf den Aufnahmen eine kleine Wölbung erkennen, andere wiederum lenken den Blick auf das bernsteinfarbene, bierähnliche Getränk in Tammys Hand. Während manche darin einen Hinweis gegen eine Schwangerschaft sehen, geben andere zu bedenken, dass gar nicht ersichtlich sei, ob sie tatsächlich daraus trinkt. Ein weiterer Fan nahm die Spekulationen mit Humor und scherzte, dass es sich bei dem vermeintlichen Babybauch nach einem ausgiebigen Meeresfrüchteessen auch schlicht um einen vollen Magen handeln könnte. Erst kurz zuvor hatte das Paar außerdem Verlobungsgerüchte entfacht: In einem TikTok-Video von Grayson war an Tammys linker Hand ein großer Diamantring zu sehen. Dazu setzte er ein Ring-Emoji sowie einen tanzenden Mann in die Bildunterschrift. Aufmerksame Fans vermuten allerdings, dass der Ring ihrer besten Freundin Isabella Laws gehört und es sich bei dem Clip lediglich um einen Scherz handelt.

Tammy und das Model Grayson sind seit Februar 2026 liiert. Noch im selben Monat traten sie erstmals gemeinsam in der Öffentlichkeit auf – bei der australischen Premiere von "Wuthering Heights" in Sydney. Im März wurden die beiden dann beim Küssen an der Gold Coast gesichtet. Die Influencerin hat bereits drei Kinder: Sohn Wolf und Tochter Saskia stammen aus ihrer früheren Beziehung mit ihrem Ex-Verlobten Reece Hawkins, Tochter Posy bekam sie mit ihrem ehemaligen Verlobten Matt Poole. Zwischenzeitlich war Tammy zudem verheiratet. Von November 2024 bis Juni 2025 war sie die Partnerin von Love Island Australia-Star Matt Zukowski. Nach gerade einmal sieben Monaten Ehe verkündete das damalige Paar jedoch seine Trennung.

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Getty Images Tammy Hembrow bei der Premiere von Disneys "The Lion King" 2026

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Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow im Urlaub, September 2026

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Getty Images Grayson Te Moana und Tammy Hembrow bei der Premiere von Disneys "The Lion King" 2026