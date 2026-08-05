"Looksmaxxer"-Clavicular entgeht Anklage nach Prügel-Eklat

Der Influencer Clavicular (20) muss sich nicht vor Gericht verantworten. Der Social-Media-Star, der mit bürgerlichem Namen Braden Peters heißt, war in einen handfesten Skandal verwickelt: Er soll in einer Ferienunterkunft in Florida zwei Frauen dazu angestachelt haben, sich gegenseitig zu attackieren – und soll das Video der Auseinandersetzung vom Februar anschließend im Netz geteilt haben, um damit Klicks zu generieren. Im März wurde er daraufhin im Zuge eines Haftbefehls aus dem Osceola County festgenommen und mit einer Anzeige wegen Körperverletzung konfrontiert, berichtete TMZ.

Wie laut TMZ aus Gerichtsakten hervorgeht, hat die Staatsanwaltschaft den Fall nun jedoch fallen gelassen. Als Begründung gaben die Ermittler an, den Vorwurf nicht zweifelsfrei beweisen zu können. Das Sheriffbüro des Osceola County hatte zuvor erklärt, die Ermittler seien zu dem Schluss gekommen, dass Clavicular den Kampf zwischen den beiden Frauen "angestiftet" und das Material anschließend veröffentlicht habe, um sie zu "auszubeuten". Die Staatsanwaltschaft sah das offenbar anders und zog die Anklage zurück.

Clavicular, der auch unter dem Spitznamen Clav bekannt ist, wurde am 17. Dezember 2005 geboren und ist noch keine 21 Jahre alt. Mit seinem Content rund um das Thema Looksmaxxing – also die Optimierung des eigenen Äußeren – hat er sich in der Welt der sozialen Medien einen Namen gemacht. Der Vorfall in Florida sorgte laut TMZ innerhalb seiner Community und darüber hinaus für erhebliche Aufmerksamkeit und machte den jungen Creator auch außerhalb seiner gewohnten Plattformen zum Gesprächsthema.

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Instagram / clavicular0 Influencer Clavicular

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Instagram / clavicular0 Influencer Claivcular

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Glaubt ihr, Clavs Image nimmt nach dem Eklat langfristig Schaden? Ja, der Makel bleibt – Kooperationen und Follower springen ab. Nein, der Hype legt sich – er kommt stärker zurück. Ergebnis anzeigen