Ben Afflecks Tochter verspottet ihn wegen Beziehungspannen

Vatersein heißt manchmal, Prügel einzustecken, und zwar verbal. Das musste Ben Affleck (54) vor Kurzem bei einem Familienessen erfahren, wie er bei "Jimmy Kimmel Live" erzählte. Gesprochen wurde über Freundschaften und Liebeskummer, und der Schauspieler sah seine Stunde als Ratgeber gekommen. Er habe ausgeholt, um eine Episode aus seinem eigenen Beziehungsleben als warnendes Beispiel zu erzählen. Weit sei er dabei allerdings nicht gekommen. Sein Teenagerkind Fin Affleck (17) habe ihn mit einem einzigen Satz unterbrochen, so Ben: "Ach, als wärst du der Beziehungsexperte?" Im Studio brach Gelächter aus, Gastgeber Jimmy Kimmel hielt sich kaum zurück, und auch Ben konnte sich das Grinsen nicht verkneifen. Statt gekränkt zu sein, habe der Hollywoodstar die Pointe auf sich sitzen lassen und seine Anekdote trotzdem zu Ende gebracht.

Der nächste Treffer folgte im Buchladen. Zwischen den Regalen sei Fin vor einem Band stehen geblieben, dessen deutsche Übersetzung "Es tut mir leid für alles" lautet, und habe mit todernster Miene darauf gezeigt. "Oh, schau mal, Papa, das ist deine Autobiografie", habe Fin gesagt, erzählte Ben in der Sendung. Von Kränkung keine Spur: Der Dreifachvater fand die Spitze ausgesprochen gelungen. "Ich war aber irgendwie stolz auf sie. So nach dem Motto: "Mein Kind - das ist ein guter Spruch. Der gefällt mir"", räumte er ein. Auch bei Tisch habe sich das Verhältnis gewandelt. Setzt Ben zu einem seiner Vorträge an, würden sich seine Teenager vielsagende Blicke zuwerfen. Dass er einmal nicht mehr als cooler Vater durchgehen würde, hätte er selbst nie erwartet und nimmt es selbstironisch hin.

Dass Bens Liebesleben Stoff für Spott liefert, kommt nicht von ungefähr. Mit seiner Ex-Frau Jennifer Garner (54), mit der er 13 Jahre verheiratet war, hat er die Kinder Violet, Fin und Samuel. Vor dieser Ehe war er allerdings schon einmal mit Jennifer Lopez (57) verlobt; das Paar trennte sich damals. Rund zwei Jahrzehnte später fanden die beiden erneut zusammen, heirateten und gingen nach etwa zwei Jahren wieder auseinander. Aktuell machen Gerüchte über eine neue Nähe die Runde: Nach dem Tod von Bens Mutter im Juli 2026 soll die Sängerin für ihn da gewesen sein. Außerdem heißt es, beide verbrächten wieder mehr Zeit miteinander und telefonierten oft. Nach der ersten Scheidung waren zudem die Produzentin Lindsay Shookus (46) und die Schauspielerin Ana de Armas (38) an seiner Seite.

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Backgrid Samuel Affleck, Ben Affleck und Fin Affleck im September 2024

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Imago Fin Affleck nahe Ben Afflecks neuem Anwesen in Los Angeles unterwegs

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Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Februar 2024