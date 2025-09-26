"Struktur": Drew Barrymore verteidigt Kinderstar-Karriere

"3 Engel für Charlie"-Star Drew Barrymore (50), die in ihrer Jugend mit Drogen- und Alkoholsucht zu kämpfen hatte, hat ihre Karriere als Kinderstar in einem Gespräch mit Misty Copeland in ihrer eigenen Talkshow "The Drew Barrymore Show" verteidigt. Die Schauspielerin begann ihre Laufbahn bereits mit elf Monaten in einem Werbespot und wurde als Siebenjährige durch ihre Rolle in "E.T. – Der Außerirdische" weltweit bekannt. "Es war die Arbeit, die mir Struktur und ein Leben gegeben hat. Die Arbeit hat mir ein Leben gegeben", erklärte Drew und betonte, dass viele ihre Kindheit missverstanden hätten. Die alleinerziehende Mutter der Schauspielerin habe sie früh zur Arbeit geschickt, was ihr in einer turbulenten Kindheit Stabilität verliehen habe, resümierte sie. "Es war nicht die Arbeit, die Probleme gemacht hat. Es war ich. Ich bin für meine Fehler selbst verantwortlich."

Während des Gesprächs mit Misty erinnerte sich Drew auch an ungewöhnliche Stationen in ihrem Leben, etwa als sie mit elf Jahren in einem Restaurant arbeitete und dort Michael Douglas (81) bediente. Gemeinsam mit ihrem Gast, der ersten afroamerikanischen Haupttänzerin des American Ballet Theatre, sprach Drew über die Bedeutung von Disziplin und Struktur für junge Menschen. Sie fand dabei überraschend viele Parallelen zwischen sich und der Tänzerin. Der Druck und die hohen Erwartungen am Set hätten ihr geholfen, Verantwortung zu übernehmen und stabiler zu werden. Für die kesse Blondine, die mit Kollegin Cameron Diaz (53) seit Jahren sehr gut befreundet ist, sei die Arbeit eine Art Anker gewesen, wie sie in der Drew Barrymore Show bemerkte: "Es ist eine unglaublich kreative Umgebung, aber gleichzeitig sind ein fester Zeitplan und Pünktlichkeit entscheidend."

Drews turbulente Kindheit und ihre Erfahrungen mit einem berühmten Schauspielclan haben sie bereits in der Vergangenheit häufig thematisiert. Ihre Mutter Jaid, von der sie sich mit 14 Jahren rechtlich emanzipieren ließ, spielte in ihrem Leben aber eher eine ambivalente Rolle. Trotz aller Herausforderungen sieht Drew jedoch die positiven Seiten ihres Werdegangs. Neben ihrem beruflichen Aufstieg hat sie inzwischen als Mutter von zwei Kindern, die sie mit ihrem Ex-Mann Will Kopelman (47) hat, ebenfalls einen festen Halt in ihrem Privatleben gefunden. Olive wurde im Jahr 2012 geboren, Frankie folgte etwa zwei Jahre später. Inzwischen spricht sie auch von einem harmonischen Verhältnis zu Will und dessen neuer Ehefrau Alexandra Michler (38). Ihre Talkshow ist eine Möglichkeit für sie, offen über ihr Leben zu sprechen und anderen Mut zu machen, aus schwierigen Zeiten das Beste herauszuholen.

Getty Images Drew Barrymore, Schauspielerin

Getty Images Drew Barrymore und Cameron Diaz 2003

Getty Images Allie und Will Kopelman im Mai 2022 in New York City