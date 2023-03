Zeit mit Sohn Ben: Pascal Kappés bedankt sich bei Ex Denise!

Pascal Kappés (32) hatte mal wieder Vater-Sohn-Zeit! Der Influencer und seine Ex Denise Merten (32) haben einen gemeinsamen Sohn. Trotz Trennung scheinen sich die beiden TV-Bekanntheiten gut zu verstehen. Auch der neue Partner an Denise' Seite, Henning Merten (32), scheint kein Problem mit dem einstigen Promi Big Brother-Kandidaten zu haben. Daher läuft es wohl auch ziemlich locker, wenn es ums Co-Parenting geht: Jetzt zeigte sich Pascal mal wieder mit seinem Kind im Netz!

Der einstige Berlin - Tag & Nacht-Star teilte auf Instagram einen gemeinsamen Schnappschuss mit Sohnemann Ben. Augenscheinlich verbrachten sie das ganze Wochenende zusammen. "Das schönste Wochenende, das ich in Berlin je hatte. Danke an Denise und Henning, dass ihr mir das Vertrauen gebt", schrieb Pascal dazu. Denn der gemeinsame Sohn lebt bei Denise und Henning. Letzterer scheint sich auch liebevoll um seinen Stiefsohn zu kümmern.

"So viel gelacht, so viele tolle Momente, die ich mit meinem Sohn hatte. Ich bin mega-happy und so glücklich wie schon lange nicht mehr", schwärmte Pascal weiter unter dem Beitrag. Zuletzt hatte es den Anschein gemacht, dass sich das selbst ernannte Model mehr auf sich konzentrieren wolle. Gegenüber Promiflash hatte er betont, wieder gezielt an seinem Körper arbeiten zu wollen.

Instagram / pascal.kappes Pascal Kappés und sein Sohn, März 2023

Wehnert, Matthias / ActionPress Henning und Denise Merten bei Dr. Sindsens Release-Party

Instagram / pascal.kappes Pascal Kappés, "Berlin - Tag & Nacht"-Star

