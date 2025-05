Realitystar Jason Wahler ist zum dritten Mal Vater geworden

Jason Wahler hat tolle Neuigkeiten zu verkünden: Sein dritter Nachwuchs hat das Licht der Welt erblickt! Wie der Realitystar in einem Beitrag auf Instagram verkündet, ist Sohnemann August Robert Wahler am 8. Mai um 12:14 Uhr geboren worden. Der Kleine wog bei der Geburt stolze 4.020 Gramm. Zudem teilt der "Laguna Beach"-Darsteller eine Reihe an Bildern, auf denen sowohl ihr jüngster Schatz zu sehen ist als auch seine zwei Geschwister.

Die Dreifacheltern sind überglücklich über ihr jüngstes Familienglück. "Jason, die Kinder und ich sind wohlauf und so aufgeregt, dass unsere Familie sich jetzt endlich komplett anfühlt", schwärmt Ashley Wahler, die frischgebackene Mama, im Interview mit People und ergänzt: "Die Kinder sind regelrecht besessen von ihrem neuen kleinen Bruder. Delilah denkt, es sei ihr eigenes Baby." Die zwei seien während der vergangenen Stunden "wirklich die besten kleinen Helfer" gewesen.

Dass Jason und Ashley ihren dritten Nachwuchs erwarten, machten sie im vergangenen Oktober im Interview mit People bekannt. Das Geschlecht oder den Namen, den sie sich für das Baby überlegt hatten, wollten sie damals aber noch nicht verraten. Ihr ältestes Kind, Tochter Delilah, erblickte im August 2017 das Licht der Welt. 2025 feiert sie ihren achten Geburtstag. Ihr erster Sohn, der den Namen Wyatt trägt, kam im Juni 2021 auf die Welt.

Instagram / jasonwahler Die Kinder von Jason Wahler, Mai 2025

Instagram / ashleywahler Ashley und Jason Wahler mit den beiden Kids Delilah und Wyatt

