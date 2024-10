"The Hills"-Star Jason Wahler wird zum dritten Mal Papa

Jason Wahler und seine Frau Ashley haben tolle Neuigkeiten: Der Realitystar und seine Liebste werden zum dritten Mal Eltern. Das bestätigt ein Vertreter der beiden gegenüber People. Der Wonneproppen soll im Frühjahr 2025 zur Welt kommen. Einen Namen oder das Geschlecht behält das Ehepaar erst einmal für sich. Gemeinsam haben sie aber schon zwei Kinder: ihre siebenjährige Tochter Delilah und den dreijährigen Sohn Wyatt. Und die Papa-Rolle scheint wie für Jason gemacht. "Man muss nicht der perfekte Vater sein. Es geht um die Zeit und darum, sie wissen zu lassen, dass man für sie da ist", schwärmte der US-Amerikaner schon in früheren Interviews.

Der Weg zu einer Familie war für Jason und Ashley nicht immer leicht. Bevor der kleine Wyatt geboren wurde, erlebten die beiden einen herben Rückschlag, denn Ashley erlitt 2020 eine Fehlgeburt. "Ich erinnere mich daran, dass mein Arzt mir sagte, ich hätte keinen Fötus, ich hätte eine Molenschwangerschaft und müsste innerhalb weniger Tage operiert werden, um sicherzustellen, dass es kein Krebs ist", erzählte sie in der Serie "The Hills: New Beginnings" offen. Bei der sogenannten Molenschwangerschaft entwickelt sich zwar die Plazenta, aber kein Embryo.

Umso größer war die Freude, als Jason verkünden konnte, dass Baby Nummer zwei unterwegs sei. Im Juni 2021 war der gemeinsame Sohn dann auf der Welt. "Ashley und ich freuen uns sehr, dass wir unseren wunderschönen, gesunden Jungen Wyatt Ragle Wahler auf der Welt willkommen heißen durften", verriet der 37-Jährige glücklich gegenüber People. Der Junge sei bereits am 16. Juni mit 56 Zentimetern geboren worden.

Ashley und Jason Wahler mit den beiden Kids Delilah und Wyatt

Jason und Ashley Wahler während der MTV Music Awards 2019 in Kalifornien

