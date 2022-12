Jason Wahlers kann aufatmen: Sohn hat die Klinik verlassen!

Erleichterung bei Jason Wahler! Der "The Hills"-Star hat zwei Kinder. Seine erste Tochter Delilah ist mittlerweile fünf Jahre alt. Im vergangenen Jahr ist der TV-Star dann erneut Papa geworden. Mit seiner Ehefrau Ashley hat er am 16. Juni einen kleinen Sohn namens Wyatt Ragle bekommen. Der 18-Monatige musste nun an Weihnachten ins Krankenhaus. Jetzt wurde er aber erfreulicherweise schon wieder entlassen!

Jasons Frau Ashley postete auf Instagram nun ein Bild des Jungen, während er mit Teddy unter dem Arm und Schlauch in der Nase in seinem Krankenbett sitzt. "Es stellte sich heraus, dass er eine Lungenentzündung hat, sodass wir die Nacht im Krankenhaus verbrachten, um ihm weiterhin Sauerstoff zum Atmen zu geben", erklärte Ashley und fuhr fort: "Wyatt ist jetzt wieder zu Hause und auf dem Weg der Besserung mit viel Kuscheln."

Jason und Ashley hatten am Mittwoch ihren neunten Hochzeitstag zelebriert. In den sozialen Medien schwärmte die Frau an der Seite des "Laguna Beach"-Darstellers verliebt von ihrem Partner: "Ich bin so dankbar, dass wir uns vor 12 Jahren in diesem Klub getroffen haben. Du vervollständigst mich. Du bist mein Seelenverwandter und bester Freund. Ich liebe das Leben, das wir füreinander geschaffen haben", schrieb sie.

Anzeige

Instagram / ashleywahler Jason und Ashley Wahlers Sohn Wyatt im Alter von 18 Monaten

Anzeige

Instagram / ashleywahler Ashley und Jason Wahler mit den beiden Kids Delilah und Wyatt

Anzeige

Getty Images Ashley und Jason Wahler im Oktober 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de