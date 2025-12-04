20 Jahre später: "Laguna Beach"-Darsteller wieder vereint

Kristin Cavallari (38) ist zurück an der alten Wirkungsstätte: Zum 20-jährigen Highschool-Reunion der Laguna Beach High School posierte der Reality-Star am Sonntag, 30. November, in einer Fotobox Seite an Seite mit früheren Kolleginnen und Kollegen aus der Kultserie. Auf einer von Jason Wahler via Instagram geteilten Fotostreifen-Serie war unter anderem Lauren Olsen zu sehen, unten stand unübersehbar: "LBHS Class of 2005". "20-jähriges Wiedersehen! So eine tolle Zeit!", schrieb Jason zu den Bildern. Gefeiert wurde in Laguna Beach, zusammen mit zahlreichen bekannten Gesichtern aus den Anfangstagen der Show.

Die nostalgische Zusammenkunft kommt zur rechten Zeit: 2026 läuft bei The Roku Channel das zweistündige Special "Roku Presents: The Laguna Beach Reunion". Serienschöpferin Liz Gateley ordnete die Rückkehr der Crew über Variety ein: "Als ich die Show meinen Chefs bei MTV vorgestellt habe, hätte ich mir nie träumen lassen, dass wir so eine perfekte Gruppe echter Freundinnen und Freunde finden würden. Die Serie hat nicht nur mein Leben und das Leben des Casts verändert, sie bedeutete einer ganzen Generation von Fans sehr viel", sagte Liz. Auch Brian Tannenbaum von Roku Originals schwärmte vom Popkultur-Einfluss der Reihe und davon, den Fans "einen Platz in der ersten Reihe" zu bieten.

Abseits der Kameras pflegen die einstigen Mitschüler den Kontakt schon länger. Bei einer Live-Aufzeichnung von Kristins Podcast "Let's Be Honest" im Rahmen ihrer The Headline Tour standen unter anderem Morgan Olsen, Talan Torriero, Jason Wahler, Alex Murrel und Jess Revans mit der Moderatorin auf der Bühne. Alex bedankte sich hinter den Kulissen rührend: "Ich liebe Chicago! So viel Gelächter, Gespräche, Umarmungen und Erinnerungen! Danke, dass wir dabei sein durften, Kristin", schrieb Alex. Dass viele aus der damaligen Clique bis heute miteinander lachen, sich austauschen und gemeinsame Erinnerungen feiern, zeigt, wie sehr die Schulzeit in Laguna Beach die Gruppe privat geprägt hat.

Getty Images Stephen Colletti, Kristin Cavalleri und Talan Torriero, April 2006

Instagram / kristincavallari Kristin Cavallari, Realitystar

Getty Images Jason Wahler, Reality-TV-Star