Iris Berben schwärmt von Gänsehautmoment mit Céline Dion

Ein Laufsteg vor dem Eiffelturm, internationale Stars und ein Überraschungsgast: Iris Berben (76) hat bei der großen Fashionshow von L'Oréal Paris einen Abend erlebt, den sie so schnell nicht abhaken dürfte. Vor der imposanten Kulisse des beleuchteten Eiffelturms schritt die Schauspielerin gemeinsam mit internationalen Stars und Models über den Catwalk. Wie Bild berichtet, eröffnete Topmodel Kendall Jenner (30) die Veranstaltung um 21 Uhr und sorgte damit schon zu Beginn für Aufregung. Der eigentliche Höhepunkt kam allerdings erst später: Plötzlich erschien Céline Dion (58) auf dem Laufsteg – und verblüffte damit sogar die anderen Stars, die an dem Spektakel beteiligt waren. Für Iris wurde die Begegnung zu einem emotionalen Höhepunkt, den sie so schnell wohl nicht vergessen wird. Gegenüber Bild schwärmte sie von dem besonderen Augenblick mit Céline und erklärte: "Das war selbst für uns ein Gänsehautmoment."

Ganz aus dem Nichts kam der Auftritt zwar nicht – backstage hatte es vor dem großen Moment bereits Gerüchte gegeben. Dennoch rechnete Iris offenbar nicht fest damit, dass die Musikerin tatsächlich bei der Show erscheinen würde. Umso beeindruckter zeigte sie sich im Nachhinein: "Ihre Stärke, ihre Persönlichkeit und ihre Ausstrahlung sind unglaublich inspirierend", betonte die Schauspielerin gegenüber Bild. Zusammen mit Céline und Teilnehmerinnen aus aller Welt diesen Moment zu erleben, war für die 76-Jährige etwas Unvergessliches. Dabei ging es ihr nicht allein um den prominenten Überraschungsgast. Welcher Gedanke hinter diesem Moment steckte, erklärte sie ebenfalls: "Frauen zu feiern, die ihren eigenen Weg gehen, einander ermutigen und zeigen, dass jede von uns es wert ist, sichtbar zu sein und gehört zu werden."

Für Iris war es nicht der erste Auftritt dieser Art. Als Botschafterin von L'Oréal Paris war sie bereits mehrfach Teil der Fashionshow. Als Routine empfindet sie das jedoch nicht, wie sie Bild verriet: "Es ist jedes Mal aufs Neue ein ganz besonderer Moment, Teil dieser Show zu sein." Für Iris ist die Veranstaltung zudem weit mehr als ein glamouröses Schaulaufen vor berühmter Kulisse. Besonders wichtig ist ihr das Gefühl von Zusammenhalt, das unter den Teilnehmerinnen entsteht. "Die Energie des Publikums und die starke Gemeinschaft der Frauen auf dem Laufsteg schaffen eine Atmosphäre, die gleichermaßen berührt und begeistert", beschrieb die Schauspielerin ihre Eindrücke. Bei der Show laufen Frauen unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Herkunft und mit ganz verschiedenen Lebenswegen gemeinsam über den Catwalk. Im Mittelpunkt stehen dabei Selbstbewusstsein, Persönlichkeit und gegenseitige Ermutigung.

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Getty Images Iris Berben trifft Celine Dion bei der L'Oréal-Show während der Paris Fashion Week, neben Heidi Klum und Cara Delevingne

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Getty Images Céline Dion performt bei der L'Oréal "Express Your Worth" Show während der Paris Fashion Week in Paris

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Getty Images Iris Berben bei der Le Défilé L'Oréal Paris "Express Your Worth" Show während der Paris Fashion Week 2026