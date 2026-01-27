Mario Lopez enthüllt das Geheimnis seiner 13-jährigen Ehe

Mario Lopez (52) schwebt im Eheglück – und verrät jetzt das Geheimnis dahinter. Der Moderator erschien gemeinsam mit seiner Frau Courtney Lopez zur Weltpremiere der neuen Cirque-du-Soleil-Show "LUDÕ" im Resort VidantaWorld im mexikanischen Puerto Vallarta und plauderte dort mit dem Magazin People über die wichtigste Regel seiner Beziehung. "Wir versuchen, nie länger als zwei Wochen getrennt zu sein", erklärte Mario das Erfolgsrezept des Paares, das am 1. Dezember sein 13. Ehejubiläum feierte. Außerdem, so Mario, gehen er und die Produzentin nie wütend ins Bett und achten darauf, regelmäßige Date-Nights in ihren vollgepackten Alltag einzubauen.

Kennengelernt hatten sich Mario und Courtney 2008 am Broadway. Vier Jahre später gaben sie sich in Punta Mita das Jawort – nur wenige Kilometer von dem Ort entfernt, an dem sie jetzt wieder strahlend über den roten Teppich liefen. "Das ist ein besonderer Ort für uns und wir versuchen, mindestens einmal im Jahr hier Urlaub zu machen", erzählte Mario weiter. Zum 13. Hochzeitstag ließen es sich die beiden nicht nehmen, ihre Liebe auch öffentlich zu feiern. Courtney teilte auf Instagram zwei innige Fotos des Paares und schrieb: "13 Jahre verheiratet, Baby! Was für eine Reise. Ich liebe unsere kleine Familie, die wir aufgebaut haben. Auf die Ewigkeit!" Mario dagegen postete ein Tanzvideo, in dem er und Courtney gemeinsam zu "Lovin' on Me" von Jack Harlow (27) performten, beide gekleidet in passenden roten und weißen Nikes. "Immer noch verrückt nach dir und überrascht, dass du mich immer noch aushältst", schrieb der ehemalige "California High School"-Star liebevoll und bezeichnete Courtney als seinen "Lieblingsmenschen zum Lachen, Tanzen und um sich im Moment zu verlieren".

Dass hinter der harmonischen Fassade auch Arbeit steckt, hat Mario schon 2017 in einem YouTube-Video angedeutet, in dem er erklärte, wie er und Courtney "die Romantik lebendig halten". Damals sagte er: "Ich finde es sehr wichtig, nie aufzuhören, seine Frau zu daten." Für den Schauspieler gehören auch klare Regeln für einen Streit zu einer harmonischen Beziehung. Er betonte gegenüber seinen Fans, man solle sich bei Diskussionen nie beschimpfen, keine Schimpfwörter benutzen – vor allem nicht vor den Kindern – und Grenzen nicht überschreiten, auch wenn es hitzig wird. Abseits des Rampenlichts zeigen die Lopez’ damit ein Bild vom Familienleben, in dem gemeinsame Rituale, Humor und Respekt eine große Rolle spielen und in dem kleine Auszeiten zu zweit genauso wichtig sind wie der turbulente Alltag mit drei Kindern.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mario Lopez, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Mario Lopez und seine Frau Courtney im Juni 2019

Anzeige Anzeige

Rex Features / Rex Features / ActionPress Mark-Paul Gosselaar, Dustin Diamond und Mario Lopez bei "California High School"