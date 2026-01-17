Naomi Watts enttabuisiert Wechseljahre und Augengesundheit

Naomi Watts (57) spricht einmal mehr Klartext über die Wechseljahre – und überrascht mit einem neuen Fokus: die Augen. Die Schauspielerin startet gemeinsam mit Johnson & Johnson eine Aktion, die Frauen in der Peri- und Postmenopause zu regelmäßigen Sehtests motivieren soll. Anlass sind eigene Erfahrungen mit trockenen, müden Augen und schwankender Sehstärke, die sie zunächst nicht mit Hormonschwankungen in Verbindung brachte. "Die gute Nachricht ist, dass eine kleine Gewohnheit, wie ein jährlicher Sehtest, einen echten Unterschied machen kann", schrieb Naomi auf Instagram. Parallel erzählte sie People, dass sie Termine beim Augenarzt fest im Kalender hat – genau wie für ihre Kinder Sasha und Kai.

Im Gespräch mit People blickt Naomi auch zurück: Erste perimenopausale Symptome spürte sie nach der Geburt ihres zweiten Kindes, Kai. Schon mit 36 habe ihr Arzt ihr eine Nähe zur Menopause bescheinigt – ein Schock, den sie erst durch ein Telefonat mit ihrer Mutter einordnen konnte, bei dem sie erfuhr, dass es familiär bedingt ist. Heute ist der Austausch für sie selbstverständlich. Freundinnen und sogar Prominente, die sie kaum kannte, suchten ihren Rat. Obwohl sie als Gründerin der Marke Stripes Beauty längst als Stimme für Frauengesundheit gilt, lernte Naomi in diesem Prozess hinzu: Dass fallende Östrogenspiegel die Augen beeinflussen können, war ihr nicht bewusst. J&J-Expertin Charissa Lee nennt Symptome wie trockene, müde Augen, Augenstress, schwankende Unschärfe und Altersweitsichtigkeit – Beschwerden, die oft parallel zur Perimenopause auftreten.

Privat bleibt Naomi konsequent: Ihre Kinder Sasha und Kai gehen regelmäßig zur Kontrolle, eine Routine, die sie selbst als Kind nicht kannte und heute nachholt. Die Schauspielerin erzählt, dass sie früher aus Unsicherheit ihre Brille mied und das bereut. Jetzt setzt sie auf Wissen teilen statt schweigen – auch, weil Gespräche über Wechseljahre in ihrer Runde "ständig" stattfinden. Ihren Followern rät sie, vorbereitet zum Arzt zu gehen: "Geht zu eurem Arzt, habt eure Liste mit Symptomen parat, lasst euch nicht ausbremsen", sagte sie People. Und während ihre Beauty-Initiative Frauen ganzheitlich durch diese Lebensphase begleiten soll, soll die neue Augen-Kampagne vor allem eines stärken: das Gefühl, gut auf sich aufzupassen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Naomi Watts bei den Gotham Awards 2025 in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Naomi Watt, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Naomi Watts im Oktober 2024