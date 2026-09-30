Ewiges Hin und Her? AYTO-Cast ist genervt von Joena Steilen

Das ewige Hin und Her zwischen den Ex-Partnern Joena Steilen und Laurenz Pesch (25) sorgt bei Are You The One – Reality Stars in Love für Unmut. Nachdem Joena Laurenz angeblich endgültig den Laufpass erteilt hatte, bandelte sie kurz darauf wieder mit ihm an – nur um dann erneut einen Schlussstrich zu ziehen. Die übrigen Stars im Cast sind genervt. In der Matching Night gibt es sogar Ärger von Moderatorin Sophia Thomalla (36) höchstpersönlich...

Sophia konfrontiert Joena mit ihrem On-off-Drama: "Wie oft hast du hier drin jetzt eigentlich schon mit Laurenz Schluss gemacht?" Joena druckst herum, es sei ja nur einmal gewesen. Bei Sophia und ihren Mitstreitern sorgt sie damit für Unverständnis. Raúl Richter (39) gibt zu, genervt zu sein, und beschreibt kopfschüttelnd die Situation: "Dieses ständige 'Ja', 'Nein', 'Ich habe das jetzt beendet' – und zwei Stunden später liegt sie in seinen Armen und hat sein T-Shirt zum Schlafen an..." Auch Michelle ist sich sicher: "Wenn du 500 Mal mit jemandem Schluss machst, weiß er ja, er kann zurückkommen."

Joena macht ihren Kollegen eine Ansage: "Ganz ehrlich, keiner von euch hat die Situation, dass ein Ex in der Villa ist – keiner kann mitreden. Ihr wisst nicht, was ich fühle." Sie sei nach der Trennung gerade dabei, sich wieder zu fangen und herauszufinden, was wirklich gut für sie ist. "Ich sage euch hier und jetzt: Mit mir und Laurenz ist es komplett vorbei. Diesen Menschen möchte ich nie wieder in meinem Leben haben. Es hat Klick gemacht", betont sie. Über Joenas Statement, es sei endgültig vorbei, kann Laurenz allerdings nur müde lachen.

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RTL / Katya Bulgakova "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Joena Steilen

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RTL / Zoe Schirner Laurenz Pesch, AYTO-VIP-Kandidat 2026

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RTL / Katya Bulgakova "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat Raúl Richter