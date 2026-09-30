Kein Happy End: Das wurde aus den "Ex on the Beach"-Paaren

In der siebten Staffel von Ex on the Beach ging es in der Villa in Mexiko heiß her: Gleich mehrere Kandidaten kamen sich vor laufenden Kameras näher. Gigi Birofio (27) und Eileen erklärten sich für exklusiv, Laurenz Pesch (25) und Gabby Alves starteten einen Flirt und Asena Neuhoff und Giuliano Lorenzo Hediger verließen die Show sogar gemeinsam. Auch nach den Dreharbeiten wollten alle drei Duos herausfinden, ob ihre Verbindungen im Alltag eine Zukunft haben. Am Ende blieb jedoch keine der drei Romanzen dauerhaft bestehen. Gigi und Eileen gaben ihrer Beziehung rund drei Monate lang eine Chance, Gabby und Laurenz entwickelten zunächst starke Gefühle füreinander. Auch Asena und Giuliano verband offenbar etwas Besonderes – trotz eines Namenstattoos wurde aus ihnen jedoch kein festes Paar. Inzwischen haben die Beteiligten auf Instagram verraten, wie es jeweils zum Liebes-Aus kam.

Bei Gigi und Eileen lief die Verbindung nach den Dreharbeiten zunächst weiter. "Letztendlich ging es direkt nach 'Ex on the Beach' weiter. Wir saßen sogar zusammen im Flieger", erzählte Eileen auf Instagram. Nur einen Tag nach der Rückkehr reiste sie für eine Schulung nach Stuttgart und besuchte den Realitystar dort. Eine ganze Woche verbrachten die beiden miteinander, anschließend telefonierten sie täglich. Sie wollten herausfinden, ob ihre Verbindung auch außerhalb der TV-Kulisse funktionieren kann. Nach rund drei Monaten und mehreren "On- und Off-Phasen" zog Eileen schließlich einen Schlussstrich. "Weil er einfach nicht ready ist für eine Beziehung. Und ich habe das schon relativ schnell gemerkt", erklärte sie das Ende der Romanze.

Auch Gabby und Laurenz blieben nach dem Dreh zunächst eng verbunden. "Richtig in love" seien sie damals gewesen, schilderte Gabby in einem TikTok-Clip. Bereits auf dem Rückweg habe Laurenz ihr geschrieben, dass er sie vermisse. Zurück in Deutschland folgte jedoch die Ernüchterung. "Er hat mich angerufen und hat mir gebeichtet, dass er für meine Freundin Joena Gefühle hat", berichtete Gabby. Laurenz habe ihr erklärt, dass er in Joena verliebt sei, gleichzeitig aber auch Gefühle für Gabby habe. Zu diesem Zeitpunkt habe er bereits bei Joena gewohnt. Nach einem weiteren Treffen zog Gabby schließlich ihr Fazit: "Da hat er mir dann mein Herzchen gebrochen."

Auch bei Asena und Giuliano entwickelte sich während der Show eine intensive Verbindung. Giuliano sprach offen davon, in Asena verknallt zu sein, und seine Eifersucht sorgte in der Villa mehrfach für Gesprächsstoff. Am Ende verließen die beiden "Ex on the Beach" gemeinsam. Auch nach den Dreharbeiten lernten sie sich über längere Zeit weiter kennen. Für Giuliano sei es dabei immer wieder ein "On, off, on, off" gewesen. Die Verantwortung für das Scheitern der Beziehung übernahm er öffentlich, ohne den genauen Grund zu nennen. Dass die Verbindung für ihn dennoch etwas Besonderes war, machte Giuliano auf ungewöhnliche Weise deutlich: Er ließ sich Asenas Namen sogar auf das Handgelenk tätowieren. Für ein Happy End reichte die besondere Verbindung allerdings nicht – auch aus den beiden wurde letztlich kein Paar.

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RTL / Daniel Alvarez Der "Ex on the Beach"-Cast

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RTL / Daniel Alvarez, RTL / Friederike Jacobitz Collage: Gigi Birofio und Eileen

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RTL / Daniel Alvarez, RTL / Friederike Jacobitz Collage: Laurenz Pesch und Gabby Alves Rodrígues

Instagram / asenaneuhoff Giuliano Lorenzo Hediger und Asena Neuhoff