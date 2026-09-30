"Mein Schatz": Laurenz Pesch und Joena bandeln wieder an

Bei Are You The One – Reality Stars in Love schlagen die Herzen offenbar wieder höher: Joena Steilen und ihr Ex Laurenz Pesch (25) kommen sich bei einer Party in der Show überraschend wieder näher. Die beiden Realitystars tanzen eng aneinandergeschmiegt, umarmen sich innig und wirken dabei fast wie frisch verliebt. Mitten in diesem vertrauten Moment rutscht Joena dann ein altbekannter Kosename heraus – sie nennt Laurenz plötzlich ihren "Schatz". Laurenz zieht sie liebevoll damit auf und meint, sie verfalle in alte Gewohnheiten. Joena scheint hin- und hergerissen, ob sie sich auf Laurenz' Avancen einlassen soll oder nicht. "Eigentlich will ich das gar nicht. Aber irgendwie mach' ich es trotzdem, weil es sich in dem Moment gut anfühlt", überlegt sie.

Laurenz wittert seine Chance – schon in den vergangenen Folgen hoffte er auf ein Liebescomeback mit seiner Ex-Flamme. "Ich denke, Joena und ich werden jetzt so zwei Tage Freunde sein und dann wird ihr wieder auffallen, warum sie sich so unsterblich in mich verliebt hat", meint er grinsend. Nachts schleicht sich Laurenz in Joenas Bett und kuschelt sich an sie. "Liebst du mich trotzdem?", fragt er sie flüsternd. Joena zögert erst und sagt dann: "Liebe ist ein ganz großes Wort." Sie gesteht allerdings, dass sie Laurenz noch immer mag. Die Nacht verbringen die beiden Ex-Partner kuschelnd im selben Bett.

Noch kurz zuvor hatte Joena nach den emotionalen Turbulenzen mit Laurenz eigentlich einen Schlussstrich gezogen. Ihr Wiedersehen in der Datingshow war von Anfang an von Dramen und Tränen geprägt. Laurenz hatte zwar versucht, seine Ex zurückzugewinnen, knutschte dann aber mit Co-Star Emma Fernlund (25) herum und enttäuschte Joena damit erneut. Auch Kandidat Brian hat ein Auge auf Joena geworfen und will sie trotz der erneuten Annäherung mit ihrem Ex nicht aufgeben: "Ich werde weiter kämpfen. Ich bin ein harter Spieler." Das Liebescomeback sieht er allerdings kritisch und bezeichnet die Dynamik als toxisch. "Joena verliert ihr Gesicht. Sie weiß, dass Laurenz nicht gut für sie ist", urteilt er.

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RTL, RTL Collage: Laurenz Pesch und Joena Steilen

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Imago Laurenz Pesch bei der Premiere der dritten Staffel von "The 50", Start am 9. März 2026 bei Prime Video

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IMAGO / Future Image Joena Steilen, "Love Island VIP"-Kandidatin 2025

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