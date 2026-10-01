Britney Spears wittert Fotofalle durch ihr Sicherheitsteam

Britney Spears (44) erhebt schwere Vorwürfe gegen die Männer, die eigentlich für ihren Schutz sorgen sollen. In einem Instagram-Post behauptet die Sängerin, ihr Sicherheitsteam habe Restaurantbesuche absichtlich in die Länge gezogen – und zwar, um Paparazzi lukrative Aufnahmen zu ermöglichen. Bei einer konkreten Situation, die sie auf der Plattform schildert, habe allein die Bezahlung ihres Essens verdächtig lange gedauert. Die zusätzlichen 15 Minuten seien ihrer Meinung nach kein Zufall, sondern Teil einer inszenierten Fotofalle gewesen. Für die Sängerin war die Situation offenbar mehr als nur unangenehm. Eine Konsequenz hat sie bereits gezogen – künftig möchte sie sich ausschließlich von ihren Freundinnen chauffieren lassen.

Allein das Essen selbst sei an diesem Abend "furchtbar kalt" gewesen, schreibt Britney in ihrem Post. Da sie eine ungute Vorahnung hatte, habe sie sich zunächst länger auf der Damentoilette aufgehalten. Doch auch danach sei es nicht besser geworden: Beim Verlassen der Toilette habe eine junge Frau sie weitere 20 Minuten aufgehalten. Ihren Fahrern und Sicherheitsleuten wirft die Musikerin vor, vermeintlich zufällige Schnappschüsse heimlich arrangiert oder selbst aufgenommen zu haben, um damit Geld zu verdienen. Entsprechend sarkastisch fällt ihr Kommentar aus: "Ich bin unglaublich dankbar dafür, wie ernst es die Männer, die mich fahren und sich Security nennen, damit meinen, möglicherweise genau im richtigen Moment, wenn ich gehe, einen vier Millionen Dollar teuren 'Zufallsschnappschuss' von mir zu bekommen."

Ihr Fazit zieht die Künstlerin ebenso harsch: "Nachdem sie mich kennengelernt haben, haben die meisten dieser Arschlöcher im Lotto gewonnen. Ehrlich gesagt war es total peinlich und beängstigend ... Lektion gelernt!!! Nur noch meine Freundinnen fahren mich." Dem Beitrag waren Aufnahmen vorausgegangen, die Britney rauchend auf dem Beifahrersitz eines schwarzen Fahrzeugs zeigten – neben ihr ein nicht näher bekannter Mann. Zuletzt war die zweifache Mutter mehrfach in Begleitung eines Fahrers unterwegs. Vor drei Monaten hatte Britney bereits mit einem weiteren Instagram-Post für Aufmerksamkeit gesorgt. Darin erklärte sie überraschend offen, warum ihre freizügigen Beiträge der vergangenen Jahre für sie mehr waren als nur Provokation.

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