Sylvester Stallone hielt Antrag seiner Tochter für Streich

Sylvester Stallone (80) war völlig überfordert, als Michael Sheehan ihn um die Erlaubnis bat, seine älteste Tochter Sophia Stallone zu heiraten. Im Gespräch mit Today erinnerte sich der Schauspieler jetzt an den unerwarteten Moment vor der Verlobung des Paares im August. Michael habe ihn unter vier Augen sprechen wollen und dann ganz traditionell sein Anliegen vorgebracht. "Wir waren im anderen Zimmer, und er kam herein und sagte: 'Ich würde gerne um die Hand Ihrer Tochter anhalten.' Ich sagte: 'Passiert das gerade wirklich? Ist das eine Art Streich?'", schilderte Sylvester seine ungläubige Reaktion. Für den Schauspieler war die Situation alles andere als locker – er bezeichnete die Erfahrung sogar als "sehr traumatisch". Immerhin fiel sein Urteil über den Mann an Sophias Seite positiv aus: "Gott sei Dank ist er ein toller Kerl." Sophia und Michael hatten sich im August verlobt.

Dass Sylvester so sprachlos war, hat einen einfachen Grund: Noch nie zuvor hatte ein Partner seiner Töchter ihn förmlich um seine Zustimmung zu einer Hochzeit gebeten. Umso stärker brachte Michaels traditioneller Auftritt den Schauspieler aus dem Konzept. Michaels förmlichen Auftritt verglich der Actionstar mit einer beinahe sagenhaften Szene und zeigte sich beeindruckt davon, wie souverän der künftige Bräutigam die Sache anging. "Er hat so getan, bis er es geschafft hat", erklärte Sylvester gegenüber Today über das Vorgehen seines baldigen Schwiegersohns. Sophia ist mit 30 Jahren die älteste der drei Töchter, die der Hollywoodstar mit seiner Ehefrau Jennifer Flavin (58) hat. Ihre jüngeren Schwestern Sistine Stallone und Scarlet Stallone sind 28 und 24 Jahre alt. Sylvester und Jennifer kennen sich bereits seit 1988, im Jahr 1997 gaben sich die beiden das Jawort.

Dass der Schauspieler bei den Verehrern seiner Töchter durchaus wachsam sein kann, hat er in der Vergangenheit schon eindrucksvoll bewiesen. Sophia hatte einst einen jungen Mann mit nach Hause gebracht. Um den ahnungslosen Besucher gleich an der Haustür einzuschüchtern, verwandelte sich der Schauspieler kurzerhand in seine berühmte Filmfigur Rambo. Dafür legte er nicht nur ein Stirnband um, sondern stattete sich auch mit einem Messer und einem Munitionsgürtel aus. Kunstblut machte den martialischen Auftritt komplett. So kostümiert öffnete Sylvester dem jungen Mann die Tür und bereitete ihm einen ungewöhnlichen Empfang. Bei dem damaligen Verehrer handelte es sich allerdings ausdrücklich nicht um Michael, der Sophia inzwischen einen Antrag gemacht hat. Der künftige Ehemann musste sich also nicht mit einem blutverschmierten Actionhelden auseinandersetzen, sondern lediglich mit einem Schwiegervater, der die Situation zunächst für einen Scherz hielt.

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Getty Images Sylvester Stallone, Premiere von "Tulsa King" 2022

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Instagram / sophiastallone Sophia Stallone und ihr Verlobter Michael Sheehan

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Getty Images Sylvester Stallone, Schauspieler