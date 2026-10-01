Simone Biles hat mit dem Spielerfrau-Label kein Problem

Simone Biles (29) lässt sich nicht auf eine Rolle reduzieren. Seit die Turnerin 2023 den NFL-Profi Jonathan Owens (31) geheiratet hat, wird sie gelegentlich als sogenannte WAG bezeichnet. Die Abkürzung steht für "Wives and Girlfriends" und beschreibt die Ehefrauen und Partnerinnen von Profisportlern. Im exklusiven Gespräch mit Us Weekly macht die elffache Olympiamedaillengewinnerin nun deutlich, dass ihr dieses Etikett nichts anhaben kann. "Es stört mich einfach nicht, weil ich weiß, wer ich bin und was ich außerhalb davon erreicht habe", erklärte sie dem Magazin. Die Sportlerin verwies dabei auf ihre Erfolge bei den Olympischen Spielen, aber auch auf ihr Engagement für mentale Gesundheit und für Pflegekinder. Ihr Selbstbild und ihre eigenen Leistungen würden durch eine solche Bezeichnung nicht geschmälert.

Auch Kommentare wie "Oh, Simone ist eine WAG" lassen Simone Biles offenbar kalt. "Das ist mir egal. Ich weiß, dass ich auf olympischer Ebene sowie für die Projekte rund um mentale Gesundheit und Pflegekinder und in all diesen Bereichen Großartiges geleistet habe", sagte sie gegenüber Us Weekly. "Für mich wirkt es nicht abwertend, weil ich ganz genau weiß, wer ich bin." Ihr Fazit fällt entsprechend knapp aus: "Es ist mir egal, wie man mich nennt. Ich weiß, was ich geleistet habe." Trotz dieser klaren Haltung unterstützt sie die Karriere ihres Mannes. In der vergangenen Saison war sie bei jedem Heim- und Auswärtsspiel dabei. 2026 will sie die weiten Reisen allerdings auslassen und an den Auswärtswochenenden lieber zu Hause bleiben und arbeiten. Jonathan unterschrieb im März einen Einjahresvertrag bei den Indianapolis Colts. Zuvor war er bereits für die Houston Texans, Green Bay Packers und Chicago Bears aktiv.

Auch Jonathan kennt die Erfahrung, vor allem über seine Ehefrau wahrgenommen zu werden. Sein Spitzname "Mr. Biles" stört den NFL-Profi offenbar nicht. Vielmehr sieht er darin ein Kompliment und eine Anerkennung für die sportlichen Erfolge seiner Frau. Kennengelernt hatten sich die beiden 2020 während der Pandemie über die Dating-App Raya. Am Valentinstag 2022 folgte die Verlobung, 2023 gaben sich Simone und Jonathan zunächst standesamtlich in Houston das Jawort. Anschließend feierte das Paar eine größere Hochzeit im mexikanischen Cabo San Lucas. Auch abseits ihrer Karrieren zeigen die beiden immer wieder ihre gegenseitige Unterstützung: Simone saß bei seinen Footballspielen auf der Tribüne, während Jonathan sie bei ihren sportlichen Auftritten unterstützte. Mit der neuen Saison müssen sie diese Unterstützung nun stärker mit ihren eigenen beruflichen Verpflichtungen vereinbaren.

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Getty Images Simone Biles bei den Laureus World Sports Awards 2026 in Madrid

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Instagram / simonebiles Simone Biles trägt den Namen und die Trikotnummer ihres Mannes Jonathan Owens auf dem Rock

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Getty Images Simone Biles turnt im Finale am Schwebebalken bei den Olympischen Spielen in Tokio 2020 im Jahr 2021