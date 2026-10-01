Carly Rae Jepsen geht 2027 auf große Nordamerika-Tour

Carly Rae Jepsen (40) geht im kommenden Jahr wieder auf große Tour. Die kanadische Sängerin hat am 1. Oktober 2026, kurz nach Veröffentlichung ihres achten Studioalbums, ihre neue Nordamerika-Konzertreise angekündigt. Unter dem gleichen Namen wie das Album "Day and Night" stehen insgesamt 26 Auftritte in Kanada und den USA auf dem Programm. Auftakt ist am 15. April 2027 im Northern Alberta Jubilee Auditorium in Edmonton. Danach geht es für Carly unter anderem nach Vancouver, Los Angeles, New York, Chicago und Toronto. Das große Finale findet am 29. Mai im MTELUS in Montreal statt. Damit dürfen sich ihre Fans schon wenige Monate nach der Veröffentlichung auf Liveversionen der neuen Songs freuen.

Die Tour ist zugleich Carlys fünfte Konzertreise als Headlinerin. Zuletzt war sie von 2022 bis 2023 mit "The So Nice Tour" unterwegs. Wer sich Tickets sichern möchte, muss nun bald die Initiative ergreifen. Der Fanvorverkauf startet am Dienstag, dem 6. Oktober, um 10 Uhr der jeweiligen Ortszeit. Dafür ist eine Registrierung bis Sonntag, den 4. Oktober, um 23 Uhr Eastern Time notwendig. Der reguläre Ticketverkauf beginnt schließlich am Donnerstag, dem 8. Oktober, um 10 Uhr über Carlys Website. Zusätzlich stehen verschiedene VIP-Pakete zur Auswahl. Je nach gebuchter Variante enthalten diese unter anderem bessere Sitzplätze, ein Tourposter und ein exklusives Geschenk. An einer Merchandise-Station können VIP-Besucher außerdem einen eigenen Fanartikel gestalten.

Mit ihrem neuen Album und der dazugehörigen Konzertreise präsentiert sie nun den künstlerischen Weg, den sie eigenständig eingeschlagen hat. Die Ankündigung der Tour folgt nur wenige Wochen nach Carly Rae Jepsens ausführlicher Erklärung zur Trennung von ihrem früheren Manager Scooter Braun (45). Hintergrund waren unterschiedliche musikalische Vorstellungen: Die Sängerin wollte ihre Musik demnach weniger auf den Mainstream ausrichten und stattdessen stärker mit neuen Sounds experimentieren. Scooter habe die von ihr angestrebte Richtung nach ihrer Darstellung jedoch nicht vollständig nachvollziehen können. Carly stellte daraufhin ein neues Team zusammen, das ihre Vision teilte.

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Getty Images Carly Rae Jepsen, Sängerin

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Instagram / carlyraejepsen Carly Rae Jepsen und ihr Baby, März 2026

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Getty Images Carly Rae Jepsen auf dem "Coachella"-Festival 2022