"Toxisch": Anita Latifi ätzt gegen diese Sommerhaus-Paare

Nach der sechsten Folge von Das Sommerhaus der Stars hat Anita Latifi (30) offenbar genug gesehen. In ihrer Instagram-Story zeigt sich die 30-Jährige vor allem darüber erschrocken, wie einige Kandidaten mit ihren Partnern umgehen. Ihr deutliches Fazit lautet: "Es geht bei der Folge nur um toxisch, toxisch, toxisch." Besonders hart geht Anita mit Hati Suarez und Alexander Molz (31) ins Gericht. "Also das Köln 50667-Paar, das die toxisch sind und nicht normal in der Birne sind, Leute, das ist ja klar", wettert sie. Doch nicht nur das Schauspielerpaar bekam sein Fett weg: Auch Ferry Palls (31) Verhalten gegenüber seiner Freundin Kathy während eines gemeinsamen Spiels stieß der Musikerin übel auf. Damit zählt Anita gleich mehrere Paare auf, deren Auftreten sie in der TV-Ausstrahlung schockiert hat. Ihre Kritik richtet sich dabei ausdrücklich gegen jene Szenen, die in der Sendung zu sehen waren.

Tatsächlich kamen in der Folge gleich mehrere Beziehungen unter Druck. Nico Legat (28) kritisiert Laura Parrinello während der Spiele und bricht schließlich wütend ab. Ferry steht nach Schwierigkeiten mit Kathy kurz vor einem Wutanfall, während bei Hati und Alexander erneut eine Trennung im Raum steht. Über Ferrys Verhalten erklärt Anita, ohne ihn direkt beim Namen zu nennen: "Da tut mir sogar die Freundin sehr, sehr leid." Sie warf ihm vor, seine Freundin für ein Spiel fertigzumachen, an dessen Scheitern beide beteiligt gewesen seien – und das, obwohl er zuvor selbst öffentlich über sie geurteilt habe. Ihre Kritik an den TV-Paaren verteidigte die Sängerin offensiv: "Ja, ich urteile über eure Beziehung, was ich im Fernsehen sehe. Ihr seid Personen des öffentlichen Lebens", stellt sie in ihrer Instagram-Story klar. Für Alexander hat sie nach dessen Eskalation bei der Nominierung noch eine unmissverständliche Botschaft: "Du hast dich blamiert."

Anita kennt das Geschehen in der Show aus erster Hand, denn sie war selbst Kandidatin im "Sommerhaus der Stars". Trotzdem sieht auch sie manche Szenen der anderen Kandidatenpaare erst, wenn die jeweiligen Folgen im Fernsehen ausgestrahlt werden. Zwischen ihr und Ferry war es während der gemeinsamen Zeit bereits mehrfach zu Auseinandersetzungen gekommen. Ihre öffentliche Abrechnung versteht sie daher auch als Reaktion auf die Kommentare, die andere Teilnehmer zuvor über sie abgegeben hatten. "So wie ich damit klarkommen muss, dass ihr alle über mein Verhalten öffentlich geurteilt habt", begründet sie ihre deutlichen Worte auf Instagram. Zugleich betont Anita, dass sie keine Aussagen über den privaten Alltag der Paare treffen wolle. "Wie es zu Hause bei euch läuft, kann ich nicht beurteilen", räumt der Realitystar ein. Sie bewerte ausschließlich jenes Verhalten der Paare, das im Fernsehen zu sehen sei.

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Instagram / anitalatifi Anita Latifi, Reality-Bekanntheit

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RTL / Anne Werner / KI Alexander Molz und Hati Suárez, "Sommerhaus der Stars"-Kandidaten

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RTL / Anne Werner / KI Ferry und Kathy, "Sommerhaus der Stars"-Kandidaten