Taylor Swifts Villa steht für sieben Millionen zum Verkauf

Ein Stück Popgeschichte steht erneut zum Verkauf: Das sogenannte Pillsbury Estate unweit von Beverly Hills, in dem einst Taylor Swift (36) lebte, sucht wieder neue Besitzer. Sotheby's International Realty bietet die Villa für rund sieben Millionen Euro an. Laut Page Six soll die Sängerin in den Räumlichkeiten Teile ihres Erfolgsalbums "1989" geschrieben haben, das 2014 veröffentlicht wurde. Das rund 6.000 Quadratmeter große Grundstück umfasst neben dem Haupthaus weitläufige Gärten, mehrere Terrassen, einen eigenen Sportplatz und ein separates Gästehaus. Wer nun allerdings vermutet, dass die Musikerin selbst an dem Verkauf verdient, liegt falsch: Medienberichten zufolge trennte sich die Künstlerin bereits 2018 von der Immobilie. Der aktuelle Verkauf findet somit ohne ihr Zutun statt – der prominente Vorbesitz dürfte dem Anwesen dennoch viel Aufmerksamkeit sichern.

Das Haupthaus wurde 1927 errichtet und verfügt über drei Schlafzimmer sowie dreieinhalb Bäder. Nachdem die Musikerin ausgezogen war, wurde die Villa umfassend renoviert. Zur Ausstattung zählen eine großzügige Hauptsuite mit zwei Ankleiden und zwei Bädern, ein Wohnzimmer mit Kamin, eine Bar und ein Esszimmer. Hinzu kommen ein Büro mit Blick auf den Garten sowie eine Küche mit angrenzendem, atriumähnlichem Frühstücksbereich. Im Außenbereich warten auf die künftigen Eigentümer Rasenflächen, Springbrunnen, mehrere Feuerstellen und ein eigener Grillbereich. Vor dem Haus können bis zu acht Autos abgestellt werden. Das separate Gästehaus bietet ein eigenes Schlaf- und Badezimmer, ein Wohnzimmer sowie eine Küche. Trotz der Nähe zum Zentrum von Beverly Hills soll das abgeschirmte Gelände viel Privatsphäre ermöglichen. Gelegentlich sollen dort sogar Rehe über das Grundstück laufen.

Taylor soll das Pillsbury Estate 2011 gekauft haben. Sieben Jahre später veräußerte sie die Immobilie den Angaben zufolge in einem nicht öffentlich ausgeschriebenen Direktverkauf an den Designer Nicolas Bijan und dessen Ehefrau Roxy, die als Innenarchitektin tätig ist. Im Laufe der Jahrzehnte soll das Anwesen mehrfach innerhalb der Hollywood-Elite den Besitzer gewechselt haben, weitere frühere Eigentümer sind allerdings nicht bekannt. Besonders eng verbunden ist die Villa mit einem wichtigen Kapitel in Taylors Karriere: "1989" erschien 2014 und machte sie endgültig zum internationalen Popstar. Auf dem Album finden sich unter anderem die Hits "Shake It Off" und "Bad Blood". Für die Musikerin selbst gilt laut Page Six aktuell das Haus ihres Ehemannes Travis Kelce (36) im kleinen Ort Leawood in Kansas als Hauptwohnsitz und gemeinsame Basis. Dennoch sollen sie planen, zwischen verschiedenen Anwesen in den USA zu pendeln.

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Imago Taylor Swift, Musikerin

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Getty Images Taylor Swift beim Z100 iHeartRadio Jingle Ball 2019 im Madison Square Garden in New York

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Getty Images Taylor Swift bei den iHeartRadio Music Awards 2026 im Dolby Theatre