Streit: Hält Gleb Savchenkos Ex die Kinder in Hongkong fest?

Für Gleb Savchenko (42) ist ein heftiger Sorgerechtsstreit entbrannt: Der Profitänzer aus der US-Show Dancing with the Stars hat nach Informationen von TMZ einen Antrag auf eine Notfall-Sorgerechtsanordnung gestellt. Er wirft seiner Ex-Frau Elena Samodanova vor, die gemeinsamen Töchter Olivia und Zlata dauerhaft in Hongkong festzuhalten, obwohl der Umzug ursprünglich nur vorübergehend geplant gewesen sei. Laut den dem Portal vorliegenden Gerichtsdokumenten sei die Vereinbarung gewesen, dass die Kinder bis zum 30. Juni 2024 in die USA zurückkehren sollten – doch das sei nie geschehen.

Gleb zufolge hatte Elena 2023 eine Vereinbarung unterzeichnet, die es ihr erlaubte, die Töchter für ein Jahr nach Hongkong mitzunehmen, um dort an einem Projekt zu arbeiten. Seitdem habe sich die Situation jedoch grundlegend verändert: Elena habe eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis in Hongkong erhalten, die Kinder in einer teuren Privatschule angemeldet, sich verlobt und mit ihrem Verlobten ein weiteres Kind bekommen. Gleb sieht darin den Versuch, das Leben seiner Töchter dauerhaft in Hongkong zu etablieren – ohne seine Zustimmung. Gegenüber dem Gericht erklärte er: "Das hat mich faktisch dazu gezwungen, jedes Jahr nach Hongkong zu reisen, um meine Kinder zu sehen, was ich trotz Elenas Bemühungen, meinen Zugang zu unseren Töchtern drastisch einzuschränken, konsequent getan habe."

Zusätzlich zu seinen Vorwürfen bezüglich Hongkong wirft Gleb seiner Ex-Frau vor, die Kinder ohne sein Einverständnis nach Moskau und Vietnam mitgenommen zu haben – darunter eine rund 20-stündige Busfahrt in ein kleines Dorf in der Nähe von Moskau, ohne Mobiltelefone. Angesichts des laufenden Krieges in der Ukraine habe er einer Reise nach Russland ausdrücklich widersprochen. Nun fordert er das vorläufige alleinige Sorgerecht für die 15-jährige Olivia, die sich derzeit bei ihm in Los Angeles befindet und laut den Unterlagen nicht zu ihrer Mutter zurückkehren möchte. Für die jüngere Tochter Zlata beantragt er aktuell noch keine Änderung des Sorgerechts.

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Getty Images Gleb Savchenko und Elena Samodanova

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Getty Images Elena Samodanova, 2017

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