Dänemarks Königin Mary trauert: Ihr Vater ist verstorben

Das dänische Königshaus steht unter Schock: Königin Mary (54) hat auf Instagram den Tod ihres Vaters, Professor John Donaldson, bekanntgegeben. Wie das Königshaus über den Account detdanskekongehus mitteilte, verstarb der 84-Jährige in Hobart in Australien. In einer persönlichen Erklärung fand die Königin bewegende Worte für ihren Vater: "Mein Herz ist schwer, und meine Gedanken sind grau. Mein geliebter Vater ist gestorben. Doch ich weiß, dass, wenn die Trauer nachlässt, die Erinnerungen meinen Alltag erhellen werden – und am stärksten bleiben Liebe und Dankbarkeit für alles, was er mir gegeben und mich gelehrt hat."

Dem Instagram-Post des Königshauses zufolge hatte sich Johns Gesundheitszustand in den vergangenen Jahren zunehmend verschlechtert. Mary besuchte ihren Vater zuletzt Ende März – dabei verbrachten Vater und Tochter noch wertvolle und innige Zeit miteinander. Eine private Gedenkfeier soll zu einem späteren Zeitpunkt im Kreise der Familie stattfinden. Beileidsbekundungen können derweil über die Website Kongehuset.dk übermittelt werden.

John wurde am 5. September 1941 in Schottland geboren und war Professor für Angewandte Mathematik. Hobart, die Stadt, in der er verstarb, hat auch für seine Tochter Mary eine besondere Bedeutung: Es ist der Geburtsort der Königin. Mary wuchs in Australien auf, bevor sie den dänischen Kronprinzen Frederik kennenlernte – die beiden heirateten 2004. Aus der Ehe gingen vier Kinder hervor. Seit Frederiks Thronbesteigung im Januar 2024 trägt Mary den Titel der dänischen Königin.

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Getty Images Königin Mary, August 2025

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Getty Images John Donaldson, Henrik und Margrethe von Dänemark bei der Taufe von Prinz Christian in der Christiansborg Slotskirke, 2006

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