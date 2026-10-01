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Max Wilschrey & Laura hatten Anfrage für "Temptation Island"
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Max Wilschrey & Laura hatten Anfrage für "Temptation Island"

- Mary-Lou Künzel
Lesezeit: 2 min
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Max Wilschrey (30) und seine Laura sind seit einigen Monaten glücklich verheiratet. Der Reality-TV-Bekannte und seine Liebste haben sich im Juli dieses Jahres das Jawort gegeben. Und das, ohne vorher ihre Liebe im berühmt-berüchtigten Herzensbrecherformat zu testen: Temptation Island VIP" hätte das Paar wohl sehr gerne als Gäste in den Villen der Verführung begrüßt, wie Max gegenüber Promiflash verriet. "Temptation wollte uns unbedingt haben", erklärte Max. Das galt für die vergangene Staffel, die im Herbst 2025 ausgestrahlt wurde.

Die Showmacher hätten wohl nicht lockergelassen. "Ich kenne die Produktion auch eigentlich ganz gut und die haben halt echt nicht lockergelassen. Die haben, glaube ich, gefühlt zehnmal angerufen, wollten uns unbedingt haben, wollten uns unbedingt überzeugen, dass es etwas Gutes ist, da hinzugehen", verriet der ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidat, betonte abschließend jedoch: "Aber das kommt halt für uns nicht infrage." Eine Teilnahme an dem Format, in dem vier Paare getrennt voneinander in Villen mit Verführerinnen und Verführern bis an ihre persönlichen Beziehungsgrenzen getrieben werden, lehnte das Paar dankend ab.

In der sechsten Staffel von "Temptation Island VIP", die von Oktober 2025 bis Januar 2026 ausgestrahlt wurde, gab es aber auch ohne Max und Lauras Anwesenheit viel zu sehen – vor allem jede Menge Drama. Dafür hatten Aleksandar Petrovic (35), Vanessa Nwattu (26), Marwin Klute (29), Melissa Heitmann (30), Laurenz Pesch (25), Brenda Brinkmann (23), Chiara Antonella (29) und Wladi Gärtner gesorgt. Mittlerweile ist bereits eine neue Staffel angekündigt: Die siebte Staffel startet am 12. Oktober.

Max Wilschrey und Laura beim Fame Fighting 2024 im Bonner Maritim Hotel
Imago
Max Wilschrey und Laura beim Fame Fighting 2024 im Bonner Maritim Hotel
Cast der neuen Staffel "Temptation Island V.I.P." 2025
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Der "Temptation V.I.P."-Cast 2026
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Max und Laura lehnten "Temptation Island VIP" ab: Findet ihr ihre Entscheidung richtig?
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