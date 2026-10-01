18. Geburtstag: So süß gratuliert Märtha Louise ihrer Emma

Emma Tallulah Behn (18) hat nun einen besonderen Meilenstein erreicht: Am 29. September 2026 feierte die Tochter von Prinzessin Märtha Louise (55) ihren 18. Geburtstag und ist damit volljährig. Ihre Mutter nahm den Ehrentag jetzt zum Anlass, ihrer Jüngsten auf Instagram eine besonders persönliche Liebeserklärung zu widmen. Dazu teilte sie ein Foto, auf dem die kleine Emma mit Sonnenbrille und einem Kuscheltier zu sehen ist. In ihrem Beitrag schwärmte Märtha Louise von der jungen Frau, zu der ihre Tochter herangewachsen ist: "Ich liebe dich für deine Stärke, deinen Mut, deine Verletzlichkeit und alles, was dazwischen liegt", schrieb sie und ergänzte: "Ich bin immer für dich da. Ich hab dich lieb."

Auch Emmas große Leidenschaft für Pferde spielt in den Glückwünschen ihrer Mutter eine wichtige Rolle. "Ich bin unglaublich stolz auf alles, was du auf dem Reitplatz erreichst, aber vor allem bin ich stolz darauf, wie du eine Verbindung zu den Pferden aufbaust und wie sehr du sie liebst", schrieb Märtha Louise. Im Vergleich zu ihren älteren Schwestern Maud und Leah (21) lebt Emma eher zurückgezogen. Als Springreiterin hat sie sich allerdings längst einen Namen gemacht und nimmt auch an internationalen Wettbewerben teil. Neben ihrer Mutter meldete sich auch Emmas Stiefvater Durek Verrett (51) zu Wort. Er bezeichnete sie als seine "wunderbare, starke Bonus-Tochter" und erinnerte daran, dass er sie bereits seit ihrem neunten Geburtstag kennt. "Ich bin sicher, dass dein großartiger Papa vom Himmel aus lächelt – und die ganze Familie mit ihm", schrieb er.

Wie eng Märtha Louise mit ihren Töchtern verbunden ist, macht die Prinzessin immer wieder öffentlich deutlich. Erst vor wenigen Monaten fand sie auch zum 21. Geburtstag ihrer Tochter Leah Isadora Behn auf Instagram besonders innige Worte: "Mein Leben ist einfach besser, weil du darin bist. Ich liebe dich mehr, als Worte beschreiben können", schrieb sie damals. Nun ist mit Emmas Volljährigkeit der nächste große Familienmeilenstein geschafft. Eine große royale Feier dürfte für die 18-Jährige allerdings nicht auf dem Programm stehen. Emma trägt keinen königlichen Titel und übernimmt auch keine offizielle Aufgabe innerhalb des norwegischen Königshauses. Adelsexpertin Caroline Vagle geht laut Se og Hør jedoch davon aus, dass Emma ihren besonderen Tag ganz privat mit ihren Liebsten feiern wird.

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Getty Images Prinzessin Märtha Louise im September 2022

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Getty Images Prinzessin Märtha Louises Töchter Maud, Emma und Leah

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Getty Images Prinzessin Märtha Louise und Durek Verrett im Juni 2022