Zoe Saldana erzieht ihre Söhne mit Kino-Klassikern

Wenn andere Familien zusammen Netflix-Serien schauen, läuft bei Zoe Saldana (47) und ihrem Mann Marco Perego (47) Filmgeschichte über den Bildschirm. Die Oscar-prämierte Schauspielerin und der Produzent haben das gemeinsame Schauen von Kinoklassikern zur festen Familienroutine gemacht – und ihre drei Söhne, die elfjährigen Zwillinge Cy und Bowie sowie der neunjährige Zen, scheinen davon begeistert zu sein. Gegenüber People schwärmte Marco jetzt davon, wie viel Freude die Jungs dabei haben: "Wir haben unseren Söhnen gerade 'The Apartment' von Billy Wilder aus dem Jahr 1960 gezeigt, und sie lieben ihn. Sie haben ihn vor einem Monat mit Zoe geschaut und ihn wirklich geliebt."

Auch "Cinema Paradiso", das italienische Meisterwerk aus dem Jahr 1988, steht laut Marco auf dem heimischen Spielplan. Gerade schauen sie gemeinsam "To Catch a Thief" von Alfred Hitchcock (†80) mit Grace Kelly (†52). "Wir schauen alte Filme, wir lieben es, gemeinsam Filme zu schauen. Das ist unsere Routine. Es macht Spaß zu schauen und zu beobachten, wie sie reagieren", erklärte er gegenüber People. Marco selbst wuchs in Italien auf und vertiefte sich früh in die Werke von Filmlegenden wie Federico Fellini, Andrei Tarkovsky und Stanley Kubrick (†70) – eine Leidenschaft, die er nun an seine Söhne weitergibt. Nebenbei läuft das Familienleben derzeit sowieso in Italien: Zoe dreht dort gerade den Netflix-Film "Positano" an der Seite von Matthew McConaughey (56), während Marco nach seinen großen Erfolgen beim Cannes Film Festival 2026 – zwei seiner Produktionen gewannen dort die beiden höchsten Auszeichnungen – bereits an neuen Projekten arbeitet, darunter einem Film mit Zoe als Hauptdarstellerin.

Das Paar legt bei der Erziehung seiner Söhne großen Wert auf ein breites Fundament – sprachlich wie kulturell. Die Jungs lernen sowohl Italienisch als auch Spanisch, was den familiären Wurzeln beider Elternteile entspricht. Zoe ist dominikanischer und puerto-ricanischer Abstammung, Marco wuchs in Italien auf. In einem Interview mit People aus dem Jahr 2023 sprach Zoe außerdem offen darüber, wie sie und Marco bewusst versuchen, traditionelle Rollenbilder in ihrer Familie aufzubrechen: "Wir sind unseren Söhnen gegenüber genauso streng wie gegenüber Frauen." Weiter sagte sie: "Jungen werden dazu ermutigt, stark zu sein und ihre Gefühle zu unterdrücken. Und wenn man das so lange macht, verliert man den Kontakt zu seinen Gefühlen. Wir haben die Aufgabe verstanden und angenommen, wissend, dass wir Jungen in einer Zeit großziehen, in der die Frauenbewegungen so wichtig sind."

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Getty Images Zoë Saldaña und ihre Familie in Turin, Dezember 2024

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Getty Images Schauspielerin Zoe Saldana und Regisseur Marco Perego

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Getty Images Zoe Saldaña und ihr Mann Marco Perego bei den Oscars 2025