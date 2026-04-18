TIME100: Nikki Glaser und Zoe Saldaña auf Cover geehrt

Das Magazin Time hat seine jährliche Liste der 100 einflussreichsten Menschen der Welt veröffentlicht – und diesmal sind gleich zwei bekannte Gesichter aus der Unterhaltungsbranche besonders prominent vertreten: Comedian Nikki Glaser (41) und Schauspielerin Zoe Saldaña (47) landen nicht nur auf der begehrten Liste, sondern zieren auch zwei der insgesamt vier weltweiten Titelseiten der Ausgabe. Die beiden weiteren Cover-Gesichter sind Schauspieler Wagner Moura (49) und Countrysänger Luke Combs (36), wie Deadline berichtet. Neben ihnen finden sich auf der Liste zahlreiche weitere Stars wie Kate Hudson (46), Dakota Johnson (36), Keke Palmer (32), Ethan Hawke (55) und Ben Stiller (60), aber auch politische Schwergewichte wie US-Präsident Donald Trump (79) und Papst Leo XIV. (70).

Die Liste umfasst neben Entertainern und Politikern auch Unternehmer, Wissenschaftler und Aktivisten. Chefredakteur Sam Jacobs schreibt in einem Brief an die Leser: "Es gibt keine einzelne Kennzahl, die Einfluss definiert. Unsere Auswahl richtet sich nach den Geschichten, die die Welt jedes Jahr prägen, und den Menschen, die sie schreiben." Außerdem erklärt er: "Wenige Menschen werden, so vermuten wir, mit allen 100 Personen vertraut sein." Zu den weiteren Platzierten zählen unter anderem MrBeast (27), Victoria Beckham (52), Hilary Duff (38), Noah Kahan und Ralph Lauren (86).

Wie es bei Time Tradition ist, wurden für die Ausgabe prominente Gastautoren ausgewählt, die Texte über die Listplatzierten verfassen – so schrieb etwa Taylor Swift (36) über Dakota Johnson und Oprah Winfrey (72) über Ralph Lauren. Im Rahmen der Liste richtet Time am 23. April in New York City seine 20. jährliche Time100-Gala aus. Nikki, die bereits die Golden Globes moderiert hat, führt dabei durch den Abend. Musikalisch wird die Veranstaltung von Luke Combs und Coco Jones begleitet.

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Collage: Imago, Getty Images Collage: Nikki Glaser und Zoe Saldaña

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Getty Images Wagner Moura beim Oscars Nominees Luncheon im Beverly Hilton, Beverly Hills, 10. Februar 2026

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Getty Images Luke Combs bei den 59. CMA Awards 2025

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