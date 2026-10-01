Jesse McCartney und Katie erwarten Baby Nummer zwei

Bei Jesse McCartney (39) und seiner Ehefrau Katie Peterson steht erneut Familienzuwachs an: Die beiden erwarten ihr zweites gemeinsames Kind. Die Babynews machten der Sänger und die Schauspielerin am 1. Oktober mit einem gemeinsamen Beitrag auf Instagram öffentlich. Ihr Sohn Archer, der derzeit 16 Monate alt ist, bekommt damit im kommenden Jahr ein Geschwisterchen und wird zum ersten Mal großer Bruder. Laut den werdenden Eltern soll das neue Familienmitglied im März 2027 zur Welt kommen. Für die Verkündung ließ sich die kleine Familie bei einem liebevollen Fotoshooting im heimischen Garten ablichten. Auf den Aufnahmen sitzt Katie mit bereits deutlich sichtbarem Babybauch zwischen ihren Liebsten. Jesse umfasst die Körpermitte seiner Frau dabei behutsam mit beiden Händen. Archer übernimmt unterdessen eine besonders wichtige Aufgabe: Der Kleine präsentiert auf einem der Bilder ein Ultraschallbild und zeigt damit den ersten Blick auf sein Geschwisterchen.

Auch in der Bildunterschrift ihres gemeinsamen Instagram-Posts stellten Jesse und Katie ihren Sohn in den Mittelpunkt. "Archer wird zum großen Bruder befördert", schrieben die werdenden Eltern zu der Bilderreihe. Die familiären Fotos zeigen nicht nur Katies wachsenden Babybauch, sondern beziehen Archer direkt in die Schwangerschaftsverkündung ein. Damit ist er ein wichtiger Teil der Bekanntgabe und darf die Neuigkeit gewissermaßen selbst präsentieren. Weitere Einzelheiten zu dem erwarteten Baby hielten die beiden allerdings noch zurück. Weder das Geschlecht des Babys noch einen möglichen Namen gaben sie in der Ankündigung preis. Bis zur geplanten Geburt im kommenden März bleibt dem Paar aber noch etwas Zeit, weitere Einzelheiten über den Familienzuwachs mit ihren Fans zu teilen.

Jesse und Katie sind bereits seit vielen Jahren fest an der Seite des jeweils anderen. Bevor sie den Bund fürs Leben schlossen, waren der Musiker und die Schauspielerin fast ein Jahrzehnt lang ein Paar. Im Oktober 2021 folgte dann die Hochzeit. Rund dreieinhalb Jahre später durften sie ihr erstes Kind in den Armen halten: Söhnchen Archer kam im Mai 2025 zur Welt. Seither teilt das Paar sein Familienleben zu dritt. Mit der nun verkündeten Schwangerschaft steht für Jesse und Katie schon bald die nächste Veränderung an. Sollte Baby Nummer zwei wie angekündigt im März 2027 geboren werden, ist Archer zu diesem Zeitpunkt knapp zwei Jahre alt. Für den kleinen Jungen beginnt damit ein neuer Lebensabschnitt: Aus dem bisher einzigen Kind der Familie wird ein großer Bruder. Wann genau im März das Geschwisterchen zur Welt kommen soll, verrieten die beiden bislang nicht.

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Instagram / katie.laura.mccartney Katie und Jesse McCartney mit ihrem Sohn Archer, Juli 2025

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Getty Images Jesse McCartney im Build Studio in New York

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Getty Images Katie Peterson und Jesse McCartney im Januar 2014