Leah Isadora trauert noch immer um ihren Vater Ari Behn

Leah Isadora Behn (19), die Tochter von Märtha Louise von Norwegen (52), betrauert noch immer den Verlust ihres Papas Ari Behn (✝47). Die 19-Jährige erklärt im Podcast "730.no", dass sie nach dem Suizid ihres Vaters im Jahr 2019 schnell wieder ihren Alltag aufgenommen habe, um den Schmerz zu verdrängen. Dieser hole sie nun jedoch ein – sie trauert so viel wie noch nie. "Ich habe dieses Jahr mehr über den Tod meines Vaters geweint als nach seinem Tod", gesteht Leah offen und verletzlich und fügt eine ergreifende Wahrheit hinzu: "Die Trauer ist immer da, man muss nur lernen, mit ihr zu leben."

Leah verrät zudem, dass sie nach dem Tod ihres Vaters schwer zu kämpfen gehabt und an Panikattacken gelitten habe. Plötzlich sei sie einfach zusammengebrochen. "Es passiert nur manchmal, wenn ich mich nicht genug entspannt habe oder in Situationen, in denen ich keine Energie habe. Besonders schlimm war es zu Beginn der Schulzeit in Fächern, die mir schwerfielen", erklärt die 19-Jährige.

Nicht nur Leah hat mit der Trauer zu kämpfen, auch ihre beiden Schwestern Maud Angelica (21) und Emma Tallulah (15) haben ihren Vater verloren. Gegenüber dem Modemagazin Se og Hør schwärmte Märtha von dem Zusammenhalt ihrer Töchter: "Wenn eine von euch von außen angegriffen wird, gehen die beiden anderen sofort für die Dritte in die Verteidigung."

Anzeige Anzeige

Instagram / leahhhbeauty Leah Isadora Behn, 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Emma Tallulah Behn, Leah Isadora Behn und Maud Angelica Behn im Juli 2017

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de