Zum fünften Todestag: Töchter erinnern rührend an Ari Behn

Maud Angelica Behn (21) und Leah Isadora Behn (19), die Töchter des verstorbenen Schriftstellers Ari Behn (✝47) und der norwegischen Prinzessin Märtha Louise (53), gedachten am fünften Todestag ihres Vaters mit bewegenden Worten. Ari, der 2019 verstarb, suizidierte sich damals an Weihnachten. Maud teilte auf Instagram ihre schmerzhaften Erinnerungen an diese Zeit und berichtete, wie schwer es sei, die Feiertage seitdem zu genießen. Leah Isadora zeigte dagegen ein besonderes Tattoo, das sie ihrem Vater gewidmet hat. Beide Schwestern nutzten die Gelegenheit, um die Erinnerung an ihren Vater lebendig zu halten.

Maud Angelica sprach offen über ihre Gefühle und die Herausforderungen der Weihnachtszeit, die seit dem Verlust ihres Vaters oft von Traurigkeit geprägt ist. Sie beschrieb, wie sie gelernt hat, die Feiertage Stück für Stück zurückzugewinnen, indem sie es akzeptiert, wenn die Trauer übermächtig ist. Ihre Schwester Leah Isadora wählte einen anderen Weg, ihre Verbundenheit auszudrücken: In einer berührenden Geste trägt sie seit einiger Zeit die Worte "Liebe dich" in eleganter Schrift als Tattoo auf ihrem Nacken, begleitet von Fotos aus glücklichen Kindertagen mit ihrem Vater. Beide Schwestern appellierten zudem an ihre Follower, offen über ihre Gefühle zu sprechen und sich in schwierigen Zeiten Hilfe zu suchen.

Auch Märtha Louise, die von 2002 bis 2017 mit Ari verheiratet war, gedachte ihres Ex-Mannes öffentlich. Auf Instagram erinnerte sie sich an die gute gemeinsame Zeit, sprach aber auch darüber, wie überwältigend die Trauer für die gesamte Familie gewesen sei. Sie betonte die Wichtigkeit von Hoffnung und Hilfe in dunklen Momenten. Ari, der für seine Romane und seinen künstlerischen Ausdruck bekannt war, hatte trotz der Trennung stets eine enge Verbindung zu der Familie gehalten. Sein Verlust hinterlässt bis heute eine spürbare Lücke, die besonders in der Weihnachtszeit schmerzt.

Instagram / leah.behn Leah Behn mit Tattoo als Hommage an ihren Vater Ari Behn

Instagram / iam_marthalouise Ari Behn und seine Töchter

