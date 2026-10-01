Wiesn: DJ Ötzi heizt SelfieSandra, Betty Taube und Co. ein

Jubelnde Leute, viel Bier und der markante Duft von Obatzter und deftigen Speisen liegen in der Luft. Doch plötzlich taucht eine weiße Mütze auf der Bühne auf und es ist eindeutig: Schlagerstar DJ Ötzi (55) ist am Werk. Bei der NFL-Wiesn in der Münchner Ochsenbraterei, bei der auch Promiflash zu Gast war, sorgte der Kultsänger für ordentlich Stimmung – und das ganz ohne Vorankündigung. Kurz nach 20 Uhr betrat der Sänger die Bühne und überraschte die gesamte Festzeltgesellschaft. Mit "Hey Baby", "Sweet Caroline" und "Ein Stern (der deinen Namen trägt)" performte der "Anton aus Tirol"-Interpret einige der größten Hits seiner langen Karriere. Die Gäste sangen lautstark mit, tanzten auf den Bänken und waren nicht mehr zu bremsen. Auch in der Ostgalerie, wo die prominenten Besucher Platz nahmen, blieb niemand lange sitzen. Die früheren GNTM-Models Betty Taube (31) und Vanessa Tamkan sowie Influencer Theo Carow (30) ließen sich von der Partylaune anstecken und feierten ausgelassen mit.

DJ Ötzi beglückte das Festzelt aber nicht nur mit seinem Gesang, er legte noch einen drauf: Seine schneeweiße Mütze, ohne die man den Sänger kaum kennt, flog kurzerhand in die Menge. Ein Fan schnappte sich die berühmte Kopfbedeckung und durfte sie als Andenken an den Überraschungsauftritt mit nach Hause nehmen. Ein Souvenir, das man nicht an jedem Wiesn-Abend abstaubt. Neben Betty, Vanessa und Theo waren auch die Influencer Julyan Pohl, Paul Luca Fischer aka Paulo Muc und SelfieSandra (27) unter den Gästen. Ebenfalls mit von der Partie: der frühere NFL-Champion Sebastian Vollmer, der sich einen Abend rund um den Football natürlich nicht entgehen lassen wollte. Bevor es musikalisch losging, wurde ordentlich aufgetischt. Es standen zum Beispiel Brezeln, Obatzter, Weißwurst, viel Bier und Kaiserschmarrn auf dem Programm – eben typisch bayerisch.

DJ Ötzi wirkte bei seinem Wiesn-Auftritt locker wie eh und je. Doch hinter der Show steckt viel mehr, als man im Festzelt sieht. Der Sänger sprach erst vor wenigen Monaten überraschend offen über sein Lampenfieber. Der Entertainer zog eine klare Grenze zwischen Bühnenfigur und Privatmensch. Auf der Bühne sei er ein "Monster", das einfach funktioniere. "Aber fünf Millimeter davor bin ich nervös. Dann sterbe ich fast, weil ich glaube, dass ich das nicht schaffe. Ich habe große Angst davor, zu versagen", gestand er laut oe24. Alleine musste er vor seinem Auftritt aber nicht zittern. DJ Ötzi erschien in Begleitung seiner Ehefrau, die seinen Auftritt vom Ostbalkon aus mitfilmte. Anlass der ausgelassenen Feier war die Rückkehr der US-amerikanischen Footballliga NFL nach München. Am 15. November 2026 treffen in der Allianz Arena die Detroit Lions auf die New England Patriots. Für das Jahr 2028 ist bereits ein weiteres NFL-Spiel in München eingeplant.

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Instagram / dj_oetzi DJ Ötzi, Oktoberfest 2026

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Instagram / dj_oetzi Musiker DJ Ötzi, Oktoberfest 2026

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Instagram / lisamariefriedle DJ Ötzi, Oktoberfest 2026