Diese Familie wird größer und größer! Noel und Sue Radford tragen stolz den Titel, in Großbritannien die Familie mit den meisten Kindern zu sein. Im Jahr 1989 bekam Sue im Alter von 14 Jahren ihr erstes Baby mit dem Namen Chris. Im Laufe der Jahre folgten 21 weitere Kinder. Erst im April letzten Jahres erblickte Baby Nummer 22 die Welt. Jetzt ist die Radford-Familie wieder um ein Mitglied reicher: Noel und Sues Sohn Chris hat sein drittes Kind bekommen!

Die frohe Botschaft verkündete Chris mit einem Foto des neuen Erdenbürgers auf Instagram. "So kleine Finger, so kleine Zehen, so strahlende Augen und so eine bezaubernde Nase", schwärmte der Papa von seinem Baby. "Willkommen auf der Welt, kleiner Mann", bot der 31-Jährige seinem Sohn einen warmen Empfang in der Familie.

Auch Chris' Eltern Noel und Sue hießen ihren Enkel auf Instagram herzlich willkommen. "Uns hat es den ganzen Tag in den Fingern gejuckt, diese tolle Nachricht mit euch zu teilen. Willkommen auf der Welt, wunderschöner Junge", widmeten sie ihrem Enkelsohn liebevolle Worte. Chris ist das älteste Kind von Noel und Sue. Er ist mit seiner Partnerin Nicole Spencer verheiratet. Das Paar hatte bereits zwei Kinder: Maisie und Jacob.

Instagram / chris_radford89 Chris Radford und sein Sohn, September 2021

Instagram / n.spencer310 Chris Radford mit seiner Frau Nicole, September 2016

Instagram / theradfordfamily Sue Radford und ihre Familie

