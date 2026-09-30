15. Enkelkind da: Die Radfords begrüßen den kleinen Cooper

Bei Großbritanniens größter Familie gibt es wieder einen Grund zu feiern: Sue Radford und ihr Ehemann Noel Radford haben im September ihren 15. Enkel auf der Welt begrüßt. Der kleine Cooper-Jax, den alle nur Cooper nennen, ist das vierte Kind ihrer Tochter Millie Radford und das dritte gemeinsame Kind von Millie und ihrem Ehemann Harley Passmore. Auf dem Instagram-Account der Familie teilten die 22-fachen Eltern nun einen ersten Schnappschuss mit ihrem Enkel. Darauf sitzen die beiden strahlend auf einem Sofa und halten das Neugeborene liebevoll im Arm. Das erste Kennenlernen fand im Kreis der Großfamilie statt – und dabei kam offenbar jeder einmal zum Zug. Die zahlreichen Geschwister und Cousins hätten sich beim Kuscheln mit dem Säugling abgewechselt, berichteten Sue und Noel ihren Followern.

Cooper kam nach einer schnellen Geburt zur Welt: Nur zwei Stunden dauerte es, bis der kleine Junge mit einem Gewicht von rund 3,4 Kilogramm das Licht der Welt erblickte. Zu den Schnappschüssen schrieben Sue und Noel auf Instagram: "Wir durften den kleinen Cooper am Freitag kennenlernen, oh mein Gott, was für ein süßer kleiner Kerl er ist. Es war so schön zu sehen, wie sich alle Kinder beim Kuscheln abgewechselt haben – daran wird es ihm nie fehlen."

Ein 23. eigenes Kind planen Sue und Noel trotz des erneuten Babyglücks allerdings nicht. Auf entsprechende Fragen antwortete Sue gegenüber dem Mirror deutlich: "Nein, jetzt definitiv nicht mehr." Das jüngste eigene Kind der beiden ist Heidie, die 2020 geboren wurde. Ihr 17. Kind Alfie kam im Jahr 2014 tot zur Welt.

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Instagram / theradfordfamily Noel und Sue Radford mit ihrem Enkel Cooper-Jax, September 2026

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Instagram / theradfordfamily Sue und Noel Radford

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Instagram / theradfordfamily Noel und Sue Radford mit einigen ihrer Kinder

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