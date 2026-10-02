Diana-Buch entfacht neuen Streit zwischen William und Harry

Ein neues Buch über Prinzessin Diana (†36) sorgt für frischen Zündstoff zwischen ihren Söhnen Prinz William (44) und Prinz Harry (42). Im Zentrum des neuen Zoffs steht das Werk "Swan Song: Diana, My Sister", das Dianas Bruder Charles Spencer (62) verfasst hat. Wie HeatWorld berichtet, soll der Thronfolger davon ausgehen, dass Harry schon vorab von den Memoiren wusste und weder ihn noch König Charles III. (77) darüber informierte. Ein anonymer Insider will gegenüber dem Portal sogar wissen, dass William seinen jüngeren Bruder inzwischen als "faulen Apfel" betrachte.

Doch genau dieser Annahme widerspricht der Autor höchstpersönlich: Laut Charles hätten William und Harry zeitgleich mit seinen Schwestern Sarah und Jane von dem Buchprojekt erfahren. Gegenüber dem Magazin People schilderte Charles, dass er das Projekt während des Schreibens bewusst für sich behalten habe. Eingeweiht gewesen seien lediglich seine Frau, Professor Cat Spencer, und der Verlag. "Also habe ich es allen vier genau zur gleichen Zeit gesagt. Und ich kann sagen, dass Harry damit vollkommen einverstanden ist", betonte er mit Blick auf William, Harry, Sarah und Jane.

In seinem Buch widmet sich Charles dem Leben seiner Schwester, ihrer Ehe mit dem damaligen Prinzen Charles und ihrem Tod im Jahr 1997. Das Werk versteht er ausdrücklich als seine persönliche Perspektive – und als Fortsetzung dessen, was er einst bei der Trauerfeier begonnen hatte. "Das Ziel dieses Buches ist es, die Wahrheit über Diana aus der Sicht ihres Bruders zu erzählen, genau wie ich es mit meiner Rede bei ihrer Beerdigung versucht habe", stellte er klar. Seine Geheimhaltung begründete er damit, die Familie vor eventueller Kritik beschützen zu wollen: "Ich wollte, dass sie die Hand heben und sagen können: 'Nun, wir wussten nicht, dass er das tut', falls es Gegenwind oder Ähnliches gibt. Sie sind also völlig unschuldige Beteiligte. Das ist ganz klar die Sicht eines Bruders."

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Getty Images Prinz William und Prinz Harry, britisches Königshaus

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Getty Images Charles Spencer im Mai 2024

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Getty Images Prinz William und Prinz Harry im Juli 2021