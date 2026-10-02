Dieses "Beauty & The Nerd"-Team fliegt durch Vanessa raus

In der sechsten Folge der siebten Staffel von Beauty & The Nerd entscheidet ein Gedächtnisspiel über Verbleib oder Auszug – und das Ergebnis nimmt eine unerwartete Wendung. Nach der Auswertung sieht es zunächst so aus, als wäre das Schicksal von Tara Tabitha (33) und ihrem Nerd Sebastian besiegelt: Mit 15 Punkten landen die beiden auf dem zweiten Platz und damit auf dem gefährdeten Rang. Doch dann greifen Vanessa Grassl (25) und ihr Teampartner Patrick in das Geschehen ein. Weil sie das Spiel am Vortag für sich entschieden haben, dürfen sie einem anderen Team drei Punkte abziehen. Ihre Wahl fällt ausgerechnet auf das Trio Mareike Beluga (31), Angelo Carlucci (37) und Thesi, das dadurch vom ersten Platz abrutscht. Statt Tara und Sebastian heißt es somit für die bisherigen Spitzenreiter, ihre Sachen zu packen und die Villa zu verlassen.

Bei der Aufgabe mussten sich die Beautys zunächst verschiedene Gegenstände einprägen. Anschließend beschrieben sie ihren Nerds hinter einer Wand, an welcher Position die jeweiligen Dinge platziert werden sollten. Mareike, Angelo und Thesi erzielten dabei ebenso wie Gino Bormann (38) und Sasha 16 Punkte und lagen damit zunächst gemeinsam auf dem ersten Platz. Tara und Sebastian folgten mit 15 Zählern dicht dahinter. Für zusätzlichen Zündstoff sorgte jedoch nicht nur der Punktabzug selbst, sondern auch die Art und Weise, wie Patrick die Entscheidung verkündete. Thesi reagierte empört, während auch Mareike ihm mangelnden Respekt vorwarf. "Das war respektlos gerade", stellte sie in der Sendung klar. Vanessa zeigte sich von der Kritik allerdings unbeeindruckt und konterte: "Das sind schlechte Verlierer, die können einfach nicht damit umgehen."

Vanessa und Patrick sorgen in dieser Staffel allerdings nicht nur mit taktischen Manövern für Aufmerksamkeit. Auch ihre enge persönliche Verbindung ist seit Beginn der Show ein großes Thema. Immer wieder fragen sich die Zuschauer, ob zwischen dem Realitystar und ihrem Teampartner mehr entstanden ist als reine Teamarbeit. Patrick erklärte selbst in einem TikTok-Video: "Vanessa ist eine meiner wichtigsten Personen in meinem Leben. Sie ist mir unendlich wichtig geworden, und ich kann ihr nur das Gleiche zurückgeben, was sie bislang zu mir gesagt hat." Ob sich daraus tatsächlich eine Beziehung entwickelt hat oder die 25-Jährige und Patrick lediglich beste Freunde sind, lassen die beiden bisher weiterhin offen.

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Instagram / grasslvanessa Vanessa Grassl, September 2024

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Joyn/Endemol Shine Germany; ProSieben "Beauty & The Nerd"-Teilnehmerin Thesi

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Joyn Mareike Beluga, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin 2026