Leonie Weiß erhält üblen Hass wegen ihrer Schwangerschaft

Für TV-Sternchen und Influencerin Leonie Weiß stehen ein paar aufregende Monate an: Sie ist schwanger und erwartet aktuell ihr erstes Kind. Und obwohl sich viele ihrer Fans und Follower für sie freuen, flattern in den Kommentaren ihrer Beiträge auch immer wieder negative Nachrichten rein. So teilt Leonie nun einen besonders gehässigen Kommentar in einem Instagram-Video. Darin meint ein User: "Dass du Mutter wirst, ist eine Zumutung. Du bekommst in deinem Leben nichts vernünftig gebacken, du bist chaotisch und überhaupt nicht reif genug! Das arme Kind kann einem jetzt schon leid tun! Aber vielleicht verlierst du es ja oder so, damit wäre dem Kind einiges erspart!" Dieser Kommentar löst in Leonie vor allem eins aus: Entsetzen.

In dem Video sagt Leonie: "Dass man so was im Internet schreibt, ich bin sprachlos! Es wird einem gewünscht, dass man das Kind verliert, weil ich chaotische Einblicke aus meinem Leben zeige? Das ist geistesgestört. Das geht weiter, als ich hätte denken können. Das ist crazy, Alter." Sie will die Bösartigkeit nicht an sich heranlassen, lacht sogar und versucht, sich darüber lustig zu machen. Dennoch scheint sie davon mitgenommen zu sein, denn unter das Video schreibt sie zusätzlich noch: "Also, ich glaube, schlimmer kann es aber dann auch nicht mehr werden, oder?" Fans der Influencerin stellen sich sofort hinter sie und rufen sie in den Kommentaren dazu auf, solche Menschen sofort anzuzeigen.

Leonie verkündete die Neuigkeiten ihrer Schwangerschaft vor wenigen Tagen mit einem Video auf ihrem Instagram-Kanal. Darauf ist auch ihr Mann zu sehen, der genau wie Leonie überglücklich aussieht. Gegenüber Promiflash verriet Leonie bereits, dass sie von den Nachrichten nicht vollkommen überrumpelt gewesen sei. Bewusst verzichtete sie darauf, sich mit zahlreichen frühen Tests unnötig unter Druck zu setzen. Erst als sie körperliche Veränderungen an sich bemerkte, griff sie schließlich doch zum Schwangerschaftstest. Als das Ergebnis dann positiv ausfiel, sorgte das bei ihr zunächst für einen kurzen Schockmoment.

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Instagram / leonacathrina Leonie Weiß, Social-Media-Persönlichkeit

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Instagram / leonacathrina Leonie Weiß, Influencerin

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Instagram / leonacathrina Leonie Weiß und ihr Ehemann, September 2026

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