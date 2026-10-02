Sarah Jessica Parker lässt Carrie Bradshaw wieder aufleben

Was für ein Auftritt! Bei der Fall Fashion Gala des New York City Ballet hat Sarah Jessica Parker (61) einmal mehr bewiesen, dass sie in Sachen Mode ihrer Kultfigur Carrie Bradshaw in nichts nachsteht. Am 1. Oktober 2026 betrat die Schauspielerin den roten Teppich in New York City und sorgte dort für einen extravaganten Auftritt. Der größte Hingucker war dabei aber nicht ihr Outfit, sondern ihre Frisur: Statt der sonst üblichen offen getragenen Beachwaves entschied sie sich für eine romantische und aufwendig gearbeitete Hochsteckfrisur. Mithilfe von Extensions reichte die Rapunzel-Mähne beinahe bis zu den Knien – ein kleines bisschen mehr, und sie hätte über ihr eigenes Haar stolpern können. Ein rosafarbenes Band, das kunstvoll durch die Längen gewebt war, rundete das Ganze ab. Und Sarah Jessica war an dem glamourösen Abend in bester Gesellschaft: Unter den geladenen Gästen tummelten sich unter anderem Musiklegende Stevie Nicks (78) und Moderator Andy Cohen (58).

Für ihren Auftritt hatte sich Sarah Jessica für ein transparentes Kleid mit floralem Muster aus dem Hause Simone Rocha entschieden, das ebenfalls mit rosafarbenen Bändern verziert war, berichtet Vogue. Genau dieses Detail griff ihr Hairstylist auf und arbeitete ein farblich passendes Band durch die hochgesteckten Längen. Das Ergebnis: Robe und Haarpracht wirkten wie ein perfekt abgestimmtes Gesamtkunstwerk. Dass die Schauspielerin dabei an einen Look ihrer ikonischen Rolle als Carrie Bradshaw erinnerte, dürfte kein Zufall gewesen sein. Ein Bild der Szene aus And Just Like That liegt Page Six vor. Dass die Schauspielerin an diesem Abend besonders viel Mühe in ihren Auftritt steckte, kommt ebenfalls nicht von ungefähr. Sie zählt zu den Gründungsmitgliedern der Fall Fashion Gala und ist dem Event damit seit den Anfängen eng verbunden. Traditionell versammeln sich bei der Veranstaltung vor den abendlichen Ballettaufführungen Promis, Modegrößen und bekannte Gesichter des gesellschaftlichen Lebens.

Ein weiteres Detail der Frisur fiel ebenfalls auf: Zwischen den blonden Partien waren deutlich Sarah Jessicas natürliche graue Strähnen zu erkennen. Ihre langjährige Coloristin Gina Gilbert vom Benjamin Salon begleitet die Schauspielerin bereits seit einiger Zeit bei der Umstellung von ihrem sonnigen Blond hin zu einem Look, der das Grau bewusst mit einbezieht. Zum Einsatz kommt dabei die Technik des sogenannten Gray Blending: Helle Highlights und naturgraues Haar werden so ineinander verwoben, dass ein weicher, fließender Farbverlauf entsteht und kein harter Ansatz auffällt. Mit diesem Bekenntnis zur natürlichen Haarfarbe steht die Schauspielerin derzeit nicht allein da. Auch Olivia Colman (52) zeigte sich in derselben Woche beim Zurich Film Festival mit ihren silbernen Locken – offen getragen und ohne jeden Versuch, die graue Pracht zu verstecken.

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Imago Sarah Jessica Parker bei der New York City Ballet Fall Gala 2026 im David H. Koch Theater in New York City

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Imago Sarah Jessica Parker bei der New York City Ballet Fall Gala 2026 am David H. Koch Theater in New York

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Imago Matthew Broderick und Sarah Jessica Parker bei der New York City Ballet Fall Gala 2026 im David H. Koch Theater, Lincoln Center