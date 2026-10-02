Kendall Jenner und Jacob Elordi suchen getrennte Häuser

Kendall Jenner (30) und Jacob Elordi (29) verbringen in Los Angeles derzeit zwar viel Zeit unter einem Dach – dauerhaft zusammenziehen wollen sie aber offenbar noch nicht. Wie Page Six erfahren haben will, wohnt der Euphoria-Darsteller momentan vorübergehend bei dem Model, während er nach einem eigenen Haus in der Stadt sucht. Kendall unterstützt ihn dabei und begleitet ihn zu einigen Besichtigungsterminen. Genau das hatte offenbar Spekulationen ausgelöst, die beiden seien bereits gemeinsam auf der Suche nach einem Liebesnest. Ein Insider stellte gegenüber dem Portal nun jedoch klar: "Zwischen ihnen läuft es wirklich gut, aber sie überstürzen nichts so Ernstes." Ein gemeinsamer Immobilienkauf sei aktuell also nicht geplant. Vorerst wollen Kendall und Jacob weiterhin getrennte Wohnsitze behalten.

Dass Jacob momentan überhaupt nach einer neuen Bleibe sucht, hat einen einfachen Hintergrund. Zuvor hatte der Schauspieler ein Haus in den Hollywood Hills gemietet, das von den Eigentümern im Juni verkauft wurde. Berichte, wonach Jacob sein eigenes Haus veräußert habe, seien deshalb ebenfalls falsch – er sei lediglich Mieter der Immobilie gewesen. "Kendall ist involviert und hat ihn begleitet, um sich Immobilien anzusehen, aber nicht, weil sie planen, zusammenzuziehen oder als Paar ein Haus zu kaufen. Sie hilft ihm bei der Suche", betonte der Insider gegenüber Page Six. Jacob suche ausdrücklich nach einem Zuhause nur für sich selbst. Besonders unter Zeitdruck stehe er dabei offenbar nicht, schließlich könne er bis dahin häufig bei Kendall unterkommen. Die Vertreter der beiden reagierten auf eine Anfrage des Portals nicht.

Kendall und Jacob kennen sich bereits seit mehreren Jahren und bewegten sich zunächst in denselben Kreisen, bevor Anfang 2026 aus ihrer Freundschaft mehr geworden sein soll. Das Model habe anfangs noch gezögert, die Beziehung auf eine romantische Ebene zu bringen. Jacob fand laut einem Insider jedoch schnell Anschluss an Kendalls engen Freundes- und Familienkreis. Im Juni wurde schließlich bekannt, dass die beiden ihre Beziehung offiziell gemacht hatten und Kendall sich eine gemeinsame Zukunft mit dem Schauspieler vorstellen könne. Rund um Jacobs Geburtstag am 26. Juni reisten sie außerdem gemeinsam nach Australien. Im August zeigten sich die beiden erstmals öffentlich Händchen haltend, als sie nach einem romantischen Abendessen das Londoner Restaurant China Tang gemeinsam verließen. Trotz der offenbar engen Beziehung steht ein gemeinsames Haus derzeit aber noch nicht auf dem Plan.

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Amy Sussman / Getty Images for Vanity Fair, Brendon Thorne / Getty Images Collage: Kendall Jenner und Jacob Elordi

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Getty Images Kendall Jenner bei der Met Gala 2026 in New York

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Getty Images Jacob Elordi bei den 98. Academy Awards im Dolby Theatre in Hollywood im März 2026