Gwen Stefanis Sohn Kingston ist das Ebenbild seines Vaters

Kingston Rossdale (20) wagt mit 20 Jahren endlich auch den Schritt ins Scheinwerferlicht: Der älteste Sohn von Gwen Stefani (56) und Gavin Rossdale (60) hat seine erste eigene Single veröffentlicht und tritt damit in die Fußstapfen seiner berühmten Eltern. "Right Side of the Moon" heißt der gitarrenlastige Track, in dem sich der Nachwuchsmusiker mit seiner jungen Liebe und der besonderen Verbindung zu seiner Freundin beschäftigt. Das zu dem Song gehörende YouTube-Video dürfte allerdings mindestens genauso viel Aufmerksamkeit bekommen wie das Musikstück selbst: Mit dunklem Haar, das ihm ins Gesicht fällt, und einer Gitarre in der Hand wirkt Kingston wie eine junge Version seines Vaters, des Bush-Frontmanns Gavin Rossdale.

Der Clip stammt sogar aus seiner eigenen Feder: Kingston drehte das Video und führte gemeinsam mit Roger Artola Regie. Zu sehen ist der Sohn der No-Doubt-Sängerin darin musizierend unter freiem Himmel – bekleidet mit einem Kettenhemd. Kingston hat den Song gemeinsam mit Zoe Hirsch geschrieben, produziert wurde er von Mike Kamerman. Aus einem schlichten Demo entwickelte sich dabei ein warmer, melodischer Gitarrentrack.

"Bei 'Right Side of the Moon' geht es darum, seinen Menschen zu finden. Ich habe den Song über meine Freundin geschrieben und über dieses Gefühl, sofort etwas in jemandem zu erkennen, wenn man sich kennenlernt – dieses Gefühl, dass man einfach zusammenpasst", erklärte er die persönliche Bedeutung des Songs in einer Pressemitteilung. Musikalisch habe er die Nostalgie der 80er- und 90er-Jahre einfangen und trotzdem gleichzeitig modern klingen wollen.

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Getty Images Gwen Stefani und Gavin Rossdale, Oktober 2014

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Instagram / kingstonrossdale Kingston Rossdale lacht

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Getty Images Gwen Stefani und Gavin Rossdale im Oktober 2013