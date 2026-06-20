Ehepaar und Kollegen: So geht's bei Laura und Jonas Hofmann

Moderatorin Laura Winter hat gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem Fußballprofi Jonas Hofmann, einen ganz besonderen TV-Job angenommen: Beide stehen während der laufenden Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada für Magenta TV vor der Kamera. Gegenüber RTL hat Laura jetzt offen darüber gesprochen, wie das als Ehepaar und bald als Eltern von zwei Kindern so funktioniert. "Es ist für uns beide eine spannende Situation", verriet die 32-Jährige, die als ehemalige Sky-Moderatorin bekannt ist.

Dabei haben die beiden ihre Aufgaben klar aufgeteilt: Laura moderiert das Format "Breakfast Club", während Jonas vor allem bei den Live-Spielen zum Einsatz kommt. Überschneidungen gibt es also nur selten. Gemeinsame Sendungsvorbereitung findet kaum statt – lediglich ab und zu schauen sie ein Spiel zusammen. Den Alltag mit ihrem gemeinsamen Sohn, den sie mit auf die Reise genommen haben, koordinieren sie dafür umso genauer. "Mit unserem Sohn vor Ort müssen wir als Familie natürlich gut organisiert sein. Jonas und ich müssen uns den Rücken freihalten. Wir sind ein eingespieltes Team", betonte Laura gegenüber RTL. Dass Jonas trotzdem kein TV-Coaching von ihr braucht, macht sie ebenfalls deutlich: "Das braucht er nicht. Jonas ist sowohl fachlich als auch vor der Kamera sehr souverän." Für einen Lacher in der Runde um Moderator Micky Beisenherz (48) sorgte sie dennoch kürzlich, als sie ihren Mann im Studio von einer Moderationskarte vorstellte – mit Fakten und Zahlen. Ihr Kommentar dazu: "Eine professionelle Vorstellung gehört nun mal dazu."

Für die Hofmanns ist das WM-Abenteuer auch aus einem anderen Grund etwas ganz Besonderes: Laura ist schwanger. Bereits im Mai wurde bekannt, dass das Paar zum zweiten Mal Nachwuchs erwartet. Auf Instagram hatten Jonas und Laura zuletzt einen Einblick in die weit fortgeschrittene Schwangerschaft gegeben. Jonas teilte ein Foto, auf dem die ganze Familie die Hände auf Lauras Babybauch legt – inklusive ihres kleinen Sohnes. "Unsere Familie wächst", schrieb er dazu stolz.

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Getty Images Laura Winter und Jonas Hofmann im April 2022

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Instagram / jonas_hofmann Jonas und Laura Hofmann im Mai 2026

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Instagram / lauramahofmann Jonas und Laura Hofmann im Juni 2025