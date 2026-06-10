Laura und Jonas Hofmann präsentieren Schwangerschaftsbauch

Im Mai wurde bereits öffentlich, dass Jonas Hofmann und seine Frau Laura zum zweiten Mal Nachwuchs erwarten. Bei Instagram bestätigen der Ex-Fußballer und die Moderatorin das jetzt und zeigen, wie weit die Schwangerschaft schon fortgeschritten ist. Jonas teilt ein Foto, das Lauras schon gut gewachsenen Babybauch zeigt. Die werdenden Eltern legen beide behutsam die Hände auf den Bauch, ebenso wie auch ihr kleiner Sohn. "Unsere Familie wächst", schreibt der TV-Experte stolz dazu. Glückwünsche gibt es von zahlreichen Promis wie Anna Adamyan (30), Robert Andrichs (31) Frau Alicia, Jana Ina Zarrella (49) und dem Vereins-Account seines ehemaligen Teams von Bayer 04 Leverkusen.

Zuvor wurden die Babynews bereits von einem Insider aus Jonas und Lauras Umfeld ausgeplaudert. Gegenüber Bild verriet dieser, dass die Baller-League-Moderatorin schon im fünften Monat ist – das Kind soll im Herbst zur Welt kommen. "Es ist ein absolutes Wunschkind", betonte der Insider. Die Details bestätigte das Ehepaar bisher noch nicht. Auch ist nicht bekannt, welches Geschlecht das Baby haben wird. Für Jonas und Laura ist es bereits das zweite Kind. Ihr Sohn erblickte erst im Sommer 2025 das Licht der Welt. Die beiden zeigen den Kleinen nicht öffentlich und haben bis heute auch seinen Namen nicht verraten.

Die Freude über das Babyglück vergangenes Jahr war groß, denn einige Jahre zuvor erlitt Laura eine tragische Fehlgeburt. Nachdem das Paar im März 2023 bekanntgegeben hatte, erstmals ein Kind zu erwarten, folgten im Mai die traurigen Nachrichten. Im Netz meldete Laura sich zu Wort und erklärte: "Ich habe lange überlegt, ob ich was sagen soll. Ob ich was sagen muss. Wir mussten unseren kleinen Schatz vor ein paar Wochen völlig unerwartet verabschieden." Sie sei dankbar für jeden, der in dieser Zeit an sie und Jonas denkt. Sie wollen sich aber nicht weiter zu dem Thema äußern.

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Instagram / jonas_hofmann Jonas und Laura Hofmann im Mai 2026

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Getty Images Laura und Jonas Hofmann im April 2023

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Instagram / jonas_hofmann Laura und Jonas Hofmann mit ihrem Baby

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