Ein Jahr später: Laura & Jonas Hofmann erwarten zweites Baby

Für Jonas Hofmann und seine Frau Laura gibt es gleich doppelten Grund zur Freude: Das Paar erwartet derzeit sein zweites Kind. Laut Bild befindet sich die Sportjournalistin im fünften Monat. Aus dem Umfeld des Paares heißt es gegenüber der Zeitung: "Es ist ein absolutes Wunschkind." Baby Nummer zwei soll dann im Herbst zur Welt kommen. Doch nicht nur ihre wachsende Familie beschäftigt die beiden derzeit, sondern auch ein gemeinsamer Auftritt vor der Kamera.

Ab dem 11. Juni sind der Leverkusen-Profi und die Moderatorin nämlich für MagentaTV bei der Fußball-WM im Einsatz – und Laura wird dort bereits mit deutlich sichtbarem Babybäuchlein zu sehen sein. Während Jonas als Experte in Erscheinung tritt, moderiert Laura den "Breakfast Club" und übernimmt dabei täglich den 7-Uhr-Slot. An seiner Seite im TV-Studio werden unter anderem Thomas Müller (36), Mats Hummels (37) und Jürgen Klopp (58) zu erleben sein. Jonas erklärte dazu: "Wir haben zu Hause auch schon das ein oder andere Spiel zusammen geschaut und bewertet – spannende Analysen sind also garantiert."

Für die beiden ist es ein aufregender Lebensabschnitt, der sich in schneller Folge entfaltet. Ihren ersten gemeinsamen Sohn brachte Laura im Sommer 2025 zur Welt und begrüßte ihn damals auf Instagram mit den Worten "Willkommen zu Hause, kleiner Mann". Zuvor hatte die Moderatorin eine Fehlgeburt im Jahr 2023 öffentlich gemacht und die darauffolgende Schwangerschaft während einer Live-Ausstrahlung der Baller League verkündet.

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Instagram / jonas_hofmann Laura und Jonas Hofmann mit ihrem Baby

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Instagram / jonas_hofmann Jonas Hofmann posiert mit Kinderwagen

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Getty Images Laura und Jonas Hofmann im April 2023