Charlize Therons Beauty-Geheimnis ist überraschend schlicht

Charlize Theron (51) erschien am Donnerstag bei der Eröffnung des Veuve Clicquot Club Solaire in Venice Beach und zog dort alle Blicke auf sich. Der Filmstar glänzte in einem weißen Ensemble aus einem locker sitzenden Pullover und einem langen Stufenrock. Doch besonders überzeugend sind der frische Teint der Schauspielerin und ihre gesunde Ausstrahlung. Gegenüber Red verrät Charlize, dass dahinter allerdings kein ausgeklügeltes Beauty-Regime steht. "Ich trinke jeden Tag Säfte und esse Grünkohl und grüne Salate. Wenn ich mich gesund ernähre, genug schlafe und keinen Alkohol trinke, sehe ich am besten aus. Dann bin ich am glücklichsten, und ich glaube, das sieht man auch", verrät sie.

Charlize setzt außerdem darauf, ihre Mahlzeiten besser über den Tag zu verteilen. Statt drei großer Mahlzeiten verteilt sie ihr Essen lieber auf sechs kleinere Portionen über den Tag. Ganz ohne Ausnahmen geht es aber auch bei ihr nicht – wenn sie sich etwas gönnt, greift Charlize besonders gern zu Burgern. Und auch Bewegung gehört zu ihrer Wohlfühlroutine: Pilates ist ihr liebstes Training, daneben schätzt sie Yoga. In den vergangenen Jahren entschied sich Charlize immer wieder dazu, für ihre Filmrollen besonders viel Gewicht zu- und dann wieder abzunehmen. Für ihren Film "Tully" aus dem Jahr 2018 nahm sie etwa 25 Kilogramm zu. Die extra Pfunde wieder abzuspecken, fiel ihr nicht ganz leicht. Gegenüber People verriet sie, dass sie 18 Monate damit zugebracht habe, wieder abzunehmen.

Als sie nach "Tully" wieder abnehmen wollte, war sie bereits in ihren frühen 40ern – wie sie selbst berichtete, funktionierte ihr Stoffwechsel nicht mehr so gut wie früher in ihrer Jugend. Dass die Abnahme länger dauerte, habe sie ziemlich heruntergezogen. Zur gleichen Zeit kämpfte sie erstmals in ihrem Leben auch noch mit einer schweren Depression. Pilates wurde für sie zu einer wichtigen Grundlage. Gegenüber RSNG erklärte sie: "Für mich bedeutet es, vollständig darin einzutauchen, wer man ist, was man tut und wie man seinen Körper wahrnimmt. Es löst Spannungen, baut aber Muskeln und Kraft auf und hat mir die Grundlage gegeben, auf der alles andere aufbauen konnte."

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Imago Charlize Theron in Christian Dior, September 2026

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Imago Charlize Theron bei der Pressekonferenz zu "The Odyssey" im Four Seasons Hotel Seoul, Südkorea, am 3. August 2026

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Instagram / charlizeafrica Charlize Theron, Juli 2026