Klage: Hat Matt Groening sexuelle Belästigung ignoriert?

Matt Groening (70), der Schöpfer der berühmten Zeichentrickserie The Simpsons, sieht sich ernsthaften Anschuldigungen ausgesetzt. Wie TMZ nun berichtet, hat die ehemalige Haushälterin des Zeichners, Gianna Scotto, Klage eingereicht, da sie während ihrer Arbeit in seinem Anwesen in Santa Monica sexuellen Übergriffen durch einen Kollegen ausgesetzt gewesen sein soll. Laut eigener Aussage habe sie mehrfach über die Belästigungen berichtet, doch weder Matt noch seine Frau Agustina Picasso haben darauf angemessen reagiert. Diese Untätigkeit soll ihren Kollegen dazu ermutigt haben, die Übergriffe fortzusetzen.

Gianna gibt an, dass die Belästigung schon früh in ihrer Anstellung begann. Der besagte Kollege soll sie ohne ihr Einverständnis am Gesäß und an den Brüsten angefasst und sie mehrfach auf den Mund geküsst haben. Zudem habe er ihr anzügliche Textnachrichten geschickt, darunter Nachrichten wie "Hallo Liebling" und "Ich vermisse dich so sehr, ich liebe dich". Matts Angestellte habe sich dadurch verfolgt und belästigt gefühlt. Ihre Beschwerden bei ihrem Arbeitgeber sollen jedoch ohne Konsequenzen geblieben sein, was den mutmaßlichen Täter nur weiter ermutigt habe. Schließlich sei Gianna im Juni 2022 unerwartet und ohne Angabe von Gründen entlassen worden.

Neben Matt wird auch seine Frau Agustina in der Klage beschuldigt, da sie von der Belästigung gewusst und nicht gehandelt habe. Das Paar wird wegen Nichtverhinderung von sexueller Belästigung sowie sexueller Nötigung und Körperverletzung verklagt. Diese Anschuldigungen werfen einen dunklen Schatten auf den Schöpfer der berühmten Zeichentrickserie, die seit über drei Jahrzehnten Fans auf der ganzen Welt begeistert.

Getty Images Matt Groening, Erfinder der Serie "The Simpsons"

