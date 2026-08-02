Ray J macht Princess Love plötzlich wieder Hoffnung

Ray J (45) spricht offen über eine mögliche Versöhnung mit Princess Love (41). Im "TMZ Podcast" erklärte der Sänger jetzt, dass er sich grundsätzlich vorstellen könne, mit seiner Noch-Ehefrau wieder zusammenzukommen. "Ich würde das gern hinkriegen", machte er in dem Gespräch deutlich. Ganz so einfach sei ein Liebescomeback für die beiden aber nicht: Ray J betonte, dass es dafür vor allem Zeit und sehr viel Geld brauche, damit ein Neustart überhaupt realistisch sei. Auch die Umstände rund um sein aktuelles TV-Projekt in den USA spielen dabei eine Rolle. Vor allem mit Blick auf die Frauen aus seiner Zeus-Network-Show "Love Cabin", die Ray J moderiert, wurde der Musiker deutlich und ließ erkennen, dass er an dieser Konstellation nicht ohne Weiteres etwas ändern will.

Im Gespräch erklärt der Realitystar, dass seine TV-Mädels für ihn ein wichtiger Teil seines aktuellen Business sind. "Ich brauche diese Mädchen", betont Ray J im Podcast und zieht einen sportlichen Vergleich: Er sehe sich da ein bisschen wie Basketball-Ikone LeBron James (41), der sein Team für den Erfolg an seiner Seite haben müsse. Die komplizierte Liebesgeschichte mit Princess läuft derweil schon seit Jahren: Seit ihrer Hochzeit haben beide bereits viermal die Scheidung eingereicht. Besonders heftig eskalierte es im vergangenen Jahr, als Ray J festgenommen wurde, weil er sie angeblich mit einer Waffe bedroht haben soll. Princess erwirkte daraufhin eine Schutzanordnung gegen ihn, die sie laut Page Six jedoch im Januar wieder aufheben ließ, nachdem der Musiker gesundheitliche Probleme hatte.

Ray J und Princess lernten sich einst in der Hip-Hop-Szene kennen und wurden durch gemeinsame Auftritte in Realityshows wie "Love & Hip Hop: Hollywood" zu einem der bekanntesten Paare des Formats. Ihre Beziehung war von Anfang an von leidenschaftlichen Höhen und tiefen Krisen geprägt, die Fans regelmäßig in TV und sozialen Medien mitverfolgen konnten. Immer wieder gaben die beiden in der Vergangenheit Einblicke in ihr privates Chaos, aber auch in liebevolle Momente als Paar und Eltern. Ray J zeigte sich in Interviews häufig stolz auf seine Familie, während Princess offen darüber sprach, wie sehr sie sich Stabilität und ein harmonisches Zuhause wünsche. Wie es für die beiden weitergeht, lassen sie im Moment offen – klar ist nur, dass ihre Geschichte schon seit Jahren viele Zuschauer fesselt und emotional beschäftigt.

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Getty Images Ray J und Princess Love im Februar 2017

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Getty Images Ray J bei den BET Soul Train Awards 2023 in Hollywood

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Getty Images Princess Love und Sänger Ray J