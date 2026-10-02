Babyname bleibt vorerst geheim: Leonie Weiß hat klare Pläne

Leonie Weiß erwartet ihr erstes Kind – und hat bereits klare Vorstellungen davon, welche Details sie mit der Öffentlichkeit teilen möchte und welche lieber privat bleiben sollen. Im Interview mit Promiflash spricht die Influencerin über ihre Pläne für die kommenden Monate. Eines steht für sie bereits fest: Das Geschlecht ihres Babys soll kein Geheimnis bleiben. Auf die Frage, ob sie öffentlich machen werde, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen erwartet, antwortet sie kurz und knapp: "Ja". Beim Vornamen sieht die Sache allerdings anders aus. Einen konkreten Favoriten haben Leonie und ihr Partner bislang noch nicht. Mit der Namenssuche wollen sie sich erst beschäftigen, wenn feststeht, ob sie einen Sohn oder eine Tochter bekommen.

"Wenn wir das Geschlecht wissen, machen wir uns mal Gedanken, aber wir sind da gechillt", erklärt die ehemalige Love Island-Teilnehmerin gegenüber Promiflash. Druck machen sich die beiden also nicht. Fest steht für Leonie allerdings schon jetzt, dass der Name bis zur Geburt unter Verschluss bleiben soll. "Den [Namen] würde ich vor der Geburt sowieso nicht teilen, weil da zu viele eine Meinung zu haben, die mich eh nicht interessiert, wenn der Name für uns feststeht", erklärt sie. Ungefragte Kommentare und Diskussionen über die Wahl des Vornamens möchte sie sich damit ersparen. Wenn der Name für sie und ihren Partner feststeht, soll die Entscheidung schließlich nicht mehr zur Debatte stehen.

Auch sonst lässt sich die Social-Media-Bekanntheit von Ratschlägen aus dem Netz offenbar nicht aus der Ruhe bringen. Nachrichten von Followern oder anderen Müttern, die mit "Warte mal ab, bis" beginnen, liest sie nach eigener Aussage gar nicht erst zu Ende. Bei ungefragten Tipps schaut sie stattdessen darauf, von wem sie kommen und ob die jeweilige Person Vorstellungen vom Muttersein hat, die zu ihren eigenen passen. Oft komme sie dabei zu dem Schluss, dass sie manche Dinge anders machen würde. "Meistens denke ich mir: Nee, würde ich anders machen, und verbuche es als Durchzug in meinem Gehirn. Kindererziehung ist so vielseitig, und die meisten gehen davon aus, dass alle anderen gleich denken müssen wie sie", erklärt sie. Gegenüber Promiflash fasst sie ihre Einstellung mit einem klaren Motto zusammen: "Leben und leben lassen und dabei vor allem locker durch die Hose atmen."

Anzeige Anzeige

Instagram / leonacathrina Leonie Weiß, Social-Media-Persönlichkeit

Anzeige Anzeige

Instagram / leonacathrina Leonie Weiß und ihr Ehemann, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / leonacathrina Leonie Weiß, ehemalige "Love Island"-Kandidatin