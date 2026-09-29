Nach Katie Holmes findet Tom Cruise keine neue Liebe

Tom Cruise (64) soll zunehmend fürchten, nach der dritten gescheiterten Ehe keine neue große Liebe mehr zu finden. Seit der Trennung von Schauspielerin Katie Holmes (47) habe der Top Gun-Darsteller trotz mehrerer Beziehungen mit prominenten Frauen keine vergleichbar tiefe Verbindung mehr aufgebaut. Ein Insider behauptete gegenüber dem Closer Magazine: "Tom ist sich nur allzu bewusst, dass er zum Aushängeschild für gescheiterte Beziehungen geworden ist." Die hoffnungslose Partnersuche soll inzwischen sogar an seinem Selbstvertrauen nagen. So heißt es, dass Tom sich frage, ob er überhaupt noch als Partner infrage komme. Der Hollywoodstar hat mittlerweile drei gescheiterte Ehen hinter sich. Zunächst war er mit Mimi Rogers (70) verheiratet, später folgte seine Ehe mit Nicole Kidman (59). Von 2005 bis 2012 war der Schauspieler schließlich mit Katie Holmes liiert.

Nach diesem Ehe-Aus wurde Tom immer wieder eine Romanze mit prominenten Frauen nachgesagt. Unter anderem berichtete man von Dates mit Shakira (49) und zuletzt auch mit Ana de Armas (38). Im Fall von Ana wird jedoch klargestellt, dass die beiden nur befreundet und nie offiziell ein Paar gewesen seien. Laut der anonymen Quelle suche Tom ohnehin nicht nach irgendeiner Beziehung, sondern nach jener Nähe, die er mit Katie erlebt habe. "Er hat sich so sehr bemüht, wieder Liebe zu finden. Er hat so viele Frauen umworben, und bei keiner hat es so gefunkt wie zwischen ihm und Katie", schilderte der Vertraute. Katie sei die letzte Frau gewesen, in die Tom wirklich verliebt gewesen sei. Über sie rede er dennoch nicht schlecht und wünsche ihr nur Glück.

Die beiden lernten sich 2005 kennen und verlobten sich schon etwa acht Wochen später. Im April 2006 kam ihre gemeinsame Tochter Suri zur Welt. Noch im November desselben Jahres feierten die Schauspieler eine pompöse Hochzeit in Italien. Doch sechs Jahre später folgte das plötzliche Ende ihrer Ehe: Katie reichte im Juni 2012 die Scheidung ein und wandte sich zugleich von Scientology ab. Die Trennung soll Tom damals schwer getroffen haben. Besonders deutlich werde ihm seine angebliche Einsamkeit durch das Liebesleben seiner Exfrau vor Augen geführt. Katie soll mittlerweile mit dem Künstler Jason Bard Yarmosky glücklich sein. Während sie zuletzt mehrfach vertraut an seiner Seite auftrat, ist Tom laut dem Insider weiterhin allein. Zur angeblichen Sorge, keine neue Liebe mehr zu finden, hat sich der Schauspieler jedoch nicht öffentlich geäußert.

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Getty Images Katie Holmes und Tom Cruise im Dezember 2011 in New York

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Getty Images Tom Cruise vor dem WM-Finale 2026 in East Rutherford

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Imago Jason Bard Yarmosky und Katie Holmes bei der Met Opera Gala-Premiere von Macbeth in New York