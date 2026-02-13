Halle Berry enthüllt: Darum schweigt sie im Interview lieber

Halle Berry (59) erklärt, warum sie sich in den vergangenen Jahren bewusst aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat. In einem Interview mit The Cut spricht die Schauspielerin offen über den Moment, der für sie alles verändert habe: das Ende ihrer Ehe mit Olivier Martinez (60). Damals habe sie erlebt, dass ein Teil der Presse weniger zuhörte, sondern vielmehr nach Gründen bei ihr selbst suchte. Nach ihrem "dritten Scheitern in der Liebe" sei schnell die Frage aufgekommen: "Was stimmt nicht mit ihr?", erinnert sich Halle. Das habe für sie das Fass zum Überlaufen gebracht. In der Folge habe sie sich fast vollständig aus Interviews zurückgezogen. "Ich habe ziemlich genau zehn Jahre kaum Interviews gegeben", erklärt sie. Besonders gestört habe sie das Bild der "armen Halle", der immer wieder fehlendes Liebesglück zugeschrieben wurde – ein Klischee, mit dem sie sich nicht länger identifizieren wollte.

Stattdessen möchte die Oscarpreisträgerin heute, dass Schlagzeilen ihre eigene Sicht widerspiegeln. "Halle Berry ist keine Jungfrau in Nöten" – so ein Satz gefällt ihr. Auch "Halle Berry ist kein Opfer gescheiterter Beziehungen" nennt sie als Beispiel, ebenso wie "Halle Berry hat nie gesagt, es sei die Schuld von jemand anderem". Dahinter steckt eine klare Botschaft: Sie will nicht auf private Bruchstücke reduziert werden, sondern die Deutungshoheit über ihre Geschichte zurückholen. Die Entscheidung, sich zurückzuziehen, war für sie ein Schutzraum gegen alte Narrative, die ihr Leben auf ein Schlagwort eindampfen wollten.

Privat zeigt sich Halle Berry heute deutlich entspannter und reflektierter. In jüngsten Interviews sprach die Schauspielerin offen über Themen, die sonst selten so direkt angesprochen werden – etwa über körperliche Veränderungen und darüber, wie sich Intimität in einer reifen Beziehung wandelt. Mit Musiker Van Hunt (55), den sie während der Pandemie kennenlernte, führt Halle eine Partnerschaft, die von Offenheit und Liebe geprägt ist. Beide sprechen demnach ehrlich über ihre Bedürfnisse und legen Wert auf Humor und Nähe. Auch abseits des Rampenlichts setzt das Paar auf Normalität: gemeinsame Musikmomente, Spaziergänge fernab von Glamour und viel Lachen. Diese ruhigen Routinen scheinen ihr heute Halt zu geben – ganz ohne große Inszenierung oder öffentliche Rechtfertigungen.

Getty Images Halle Berry auf der Bühne der 78. Filmfestspiele von Cannes

Getty Images Olivier Martinez und Halle Berry, Schauspieler

Getty Images Halle Berry und Van Hunt bei den Critics' Choice Awards 2022

