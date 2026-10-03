Alison Hammond erleidet massive Panikattacke im Fernsehen

Schreckmoment im britischen Fernsehen: Alison Hammond musste am 2. Oktober während der Livesendung "This Morning" unerwartet das Studio verlassen. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Dermot O'Leary (53) stand die Moderatorin vor der Kamera, als sie plötzlich aus dem Bild lief. Ihr Co-Moderator erklärte den Zuschauern daraufhin, dass sie sich unwohl fühle, und führte die Sendung allein weiter. Anschließend wurde Alison im Krankenhaus untersucht. Einen Tag später meldete sie sich selbst in ihrer Instagram-Story bei ihren Fans und gab Entwarnung: "Ich wollte mich nur bei euch allen melden und euch wissen lassen, dass ich zu Hause und in Sicherheit bin und mich schon viel besser fühle." Nach den medizinischen Untersuchungen konnte sie schließlich beruhigen: "Bei mir ist alles in Ordnung. Es ist alles unauffällig, was bedeuten würde, dass ich live im Fernsehen eine massive Panikattacke hatte. Ich meine, wie peinlich. Aber für mich hat es sich sehr real angefühlt."

Wie Alison anschließend erklärte, untersuchten die Ärzte des britischen National Health Service unter anderem ihr Herz, ihre Lunge und ihre Blutwerte. Dabei seien sämtliche Ergebnisse unauffällig gewesen. Schon direkt aus dem Krankenhaus hatte sich die Moderatorin der "The Great British Baking Show" über Social Media an ihre Follower gewandt und sie beruhigt. Ihr gehe es "gut", sie lasse lediglich ihren "kleinen Ticker untersuchen". Bereits zu diesem Zeitpunkt hoffte sie, dass tatsächlich nur eine Panikattacke hinter dem Vorfall steckte und keine andere gesundheitliche Ursache. Alison traf die Erfahrung völlig unerwartet, wie sie selbst erklärte: "Panikattacken sind für mich wirklich Neuland, deshalb muss ich mehr darüber lernen." Nun wolle sie die Ereignisse zunächst in Ruhe verarbeiten und sich etwas erholen. Gleichzeitig stellte sie bereits eine Rückkehr vor die Kamera in Aussicht.

In ihrer Videobotschaft zeigte sich Alison zudem sichtlich gerührt. "Ich wollte mich einfach ganz herzlich bei allen bei 'This Morning' bedanken, die sich um mich gekümmert haben, und für all eure Nachrichten", sagte sie an ihr Team und ihre Fans gerichtet. Einen Kollegen hob sie dabei besonders hervor: "Dermot, der einfach unglaublich war. Das alles hat mir wirklich das Herz erwärmt." Dass der Vorfall im Fernsehen anschließend so große Aufmerksamkeit bekommen würde, hatte die Britin, die zuletzt durch ihre immense Gewichtsabnahme für Schlagzeilen sorgte, allerdings nicht erwartet. "Ich wollte nicht unbedingt in den Nachrichten oder so landen, aber ich meine, das ist eine neue Welt für mich", erklärte sie in ihrer Instagram-Story.

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Getty Images Alison Hammond bei den National Television Awards 2026 in London

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Getty Images Dermot O'Leary bei den National Television Awards 2026 in der O2 Arena, London

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Instagram / alisonhammond55 Alison Hammond im Studio von "This Morning", Juni 2026